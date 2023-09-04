https://ria.ru/20230904/sholts-1894083317.html
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов - РИА Новости, 04.09.2023
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов
Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:32
2023-09-04T14:32
2023-09-04T15:45
в мире
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата.В минувшую субботу издание Frankfurter Rundschau сообщило, что глава правительства ФРГ получил травму во время занятий спортом. Представитель кабмина рассказал журналу Der Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.Сегодня Шольц опубликовал первую после случившегося фотографию в социальной сети Х (бывший Twitter) и подписал ее: "Я с нетерпением жду мемов".В комментариях к этому посту пользователи изобразили политика в образе пирата с характерным головным убором и попугаем. Во многих мемах канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы "Пираты Карибского моря". Некоторые подписчики провели аналогии с Эриком Картманом — персонажем мультсериала "Южный парк", который в одной из серий появился в образе пирата. Другие сравнили главу немецкого правительства с одноглазым директором организации Щ.И.Т. Ником Фьюри из вселенной Marvel, его сыграл Сэмюэл Л. Джексон. На картинках Шольца также изображают в качестве лица "Партии пиратов Германии", основанной в 2006 году, а также рекламирующим сайты для скачивания пиратского контента. Большинство пользователей желают канцлеру скорейшего выздоровления. В свою очередь, министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что эта публикация войдет в историю.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов
Фото канцлера ФРГ Шольца с повязкой на глазу вызвало волну мемов
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата.
В минувшую субботу издание Frankfurter Rundschau сообщило, что глава правительства ФРГ получил травму во время занятий спортом. Представитель кабмина рассказал журналу Der Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.
Сегодня Шольц опубликовал первую после случившегося фотографию в социальной сети Х (бывший Twitter
) и подписал ее: "Я с нетерпением жду мемов".
В комментариях к этому посту пользователи изобразили политика в образе пирата с характерным головным убором и попугаем. Во многих мемах канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы "Пираты Карибского моря".
Некоторые подписчики провели аналогии с Эриком Картманом — персонажем мультсериала "Южный парк", который в одной из серий появился в образе пирата.
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Другие сравнили главу немецкого правительства с одноглазым директором организации Щ.И.Т. Ником Фьюри из вселенной Marvel, его сыграл Сэмюэл Л. Джексон.
На картинках Шольца также изображают в качестве лица "Партии пиратов Германии", основанной в 2006 году, а также рекламирующим сайты для скачивания пиратского контента.
Большинство пользователей желают канцлеру скорейшего выздоровления.
В свою очередь, министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что эта публикация войдет в историю.
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