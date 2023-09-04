Рейтинг@Mail.ru
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 04.09.2023 (обновлено: 15:45 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/sholts-1894083317.html
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов - РИА Новости, 04.09.2023
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов
Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:32
2023-09-04T15:45
в мире
германия
олаф шольц
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894082343_0:30:2010:1161_1920x0_80_0_0_608f67baa269bc8499d44cc12c1bdab5.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата.В минувшую субботу издание Frankfurter Rundschau сообщило, что глава правительства ФРГ получил травму во время занятий спортом. Представитель кабмина рассказал журналу Der Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.Сегодня Шольц опубликовал первую после случившегося фотографию в социальной сети Х (бывший Twitter) и подписал ее: "Я с нетерпением жду мемов".В комментариях к этому посту пользователи изобразили политика в образе пирата с характерным головным убором и попугаем. Во многих мемах канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы "Пираты Карибского моря". Некоторые подписчики провели аналогии с Эриком Картманом — персонажем мультсериала "Южный парк", который в одной из серий появился в образе пирата. Другие сравнили главу немецкого правительства с одноглазым директором организации Щ.И.Т. Ником Фьюри из вселенной Marvel, его сыграл Сэмюэл Л. Джексон. На картинках Шольца также изображают в качестве лица "Партии пиратов Германии", основанной в 2006 году, а также рекламирующим сайты для скачивания пиратского контента. Большинство пользователей желают канцлеру скорейшего выздоровления. В свою очередь, министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что эта публикация войдет в историю.
https://ria.ru/20230804/bayden-1888131653.html
https://ria.ru/20230505/vysotskaya-1869599976.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894082343_0:0:1788:1340_1920x0_80_0_0_d7b382a7263b1a60d73acb9b8eda658c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, олаф шольц, украина
В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина
Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов

Фото канцлера ФРГ Шольца с повязкой на глазу вызвало волну мемов

© AP Photo / Bundesregierung/Steffen KuglerКанцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Bundesregierung/Steffen Kugler
Канцлер Германии Олаф Шольц с черной повязкой на глазу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата.
В минувшую субботу издание Frankfurter Rundschau сообщило, что глава правительства ФРГ получил травму во время занятий спортом. Представитель кабмина рассказал журналу Der Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.
Сегодня Шольц опубликовал первую после случившегося фотографию в социальной сети Х (бывший Twitter) и подписал ее: "Я с нетерпением жду мемов".
В комментариях к этому посту пользователи изобразили политика в образе пирата с характерным головным убором и попугаем. Во многих мемах канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы "Пираты Карибского моря".
Некоторые подписчики провели аналогии с Эриком Картманом — персонажем мультсериала "Южный парк", который в одной из серий появился в образе пирата.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Байден поддержал мем о своем альтер-эго "Темный Брэндон"
4 августа, 11:19
Другие сравнили главу немецкого правительства с одноглазым директором организации Щ.И.Т. Ником Фьюри из вселенной Marvel, его сыграл Сэмюэл Л. Джексон.
На картинках Шольца также изображают в качестве лица "Партии пиратов Германии", основанной в 2006 году, а также рекламирующим сайты для скачивания пиратского контента.
Большинство пользователей желают канцлеру скорейшего выздоровления.
В свою очередь, министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что эта публикация войдет в историю.
Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Макароны с водкой и горелый шашлык: почему Юлия Высоцкая стала мемом
5 мая, 18:24
 
В миреГерманияОлаф ШольцУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала