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Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин - РИА Новости, 04.09.2023
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19:26 04.09.2023 (обновлено: 19:38 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/putin-1894176859.html
Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин
Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:26
2023-09-04T19:38
владимир путин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью", - говорится в тексте распоряжения.Кроме того, президент поручил при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости
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владимир путин
Владимир Путин
Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин

Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью", - говорится в тексте распоряжения.
Кроме того, президент поручил при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.
Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
 
Владимир Путин
 
 
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