https://ria.ru/20230904/putin-1894176859.html

Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин

Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин - РИА Новости, 04.09.2023

Путин поручил правительству подготовить меры по стимулированию аренды машин

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:26

2023-09-04T19:26

2023-09-04T19:38

владимир путин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть применение мер по стимулированию использования высоколокализованных машин для аренды, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся разработки и применения мер по стимулированию использования высоколокализованных автомобилей при оказании услуг по аренде автомобилей с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью", - говорится в тексте распоряжения.Кроме того, президент поручил при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ.Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин