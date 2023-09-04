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В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней - РИА Новости, 04.09.2023
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08:45 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/primore-1894006905.html
В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней
В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней - РИА Новости, 04.09.2023
В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней
Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где 29-30 августа прошли мощные ливни, сократилось до 12, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:45
2023-09-04T08:45
происшествия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где 29-30 августа прошли мощные ливни, сократилось до 12, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Примавтодор". Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Среди лидеров по объему осадков были Владивосток и Хасанский район, в котором бурные потоки смывали дома, а размытие трассы водой нарушило сообщение с югом Приморья. Ранее в понедельник в МЧС России сообщали, что в регионе отрезано 16 населенных пунктов, подтоплены 119 домов и 601 придомовая территория. "Всего в Приморье отрезано 12 населенных пунктов. Шесть в Красноармейском районе, по два в Дальнереченском районе и в Ольгинском округе, по одному в Кировском и Яковлевском районах", - рассказали в пресс-службе "Примавтодора". Речь идет о селах Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники в Красноармейском районе, поселках Мартынова Поляна и Поляны в Дальнереченском районе и Краснояровка в Яковлевском районе, а также о селе Подгорное в Кировском районе. В Ольгинском округе отрезаны село Фурманово и расположенная в отдаленной местности больница "Евгеньевская". По информации пресс-службы, суммарно в отрезанных населенных пунктах проживает около тысячи человек.
https://ria.ru/20230903/primore-1893919856.html
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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней

"Примавтодор": 12 населенных пунктов остаются отрезанными ливнями от сообщения

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где 29-30 августа прошли мощные ливни, сократилось до 12, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Примавтодор".
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Среди лидеров по объему осадков были Владивосток и Хасанский район, в котором бурные потоки смывали дома, а размытие трассы водой нарушило сообщение с югом Приморья. Ранее в понедельник в МЧС России сообщали, что в регионе отрезано 16 населенных пунктов, подтоплены 119 домов и 601 придомовая территория.
«
"Всего в Приморье отрезано 12 населенных пунктов. Шесть в Красноармейском районе, по два в Дальнереченском районе и в Ольгинском округе, по одному в Кировском и Яковлевском районах", - рассказали в пресс-службе "Примавтодора".
Речь идет о селах Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники в Красноармейском районе, поселках Мартынова Поляна и Поляны в Дальнереченском районе и Краснояровка в Яковлевском районе, а также о селе Подгорное в Кировском районе. В Ольгинском округе отрезаны село Фурманово и расположенная в отдаленной местности больница "Евгеньевская".
По информации пресс-службы, суммарно в отрезанных населенных пунктах проживает около тысячи человек.
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ПроисшествияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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