https://ria.ru/20230904/primore-1894006905.html

В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней

В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней - РИА Новости, 04.09.2023

В Приморье 12 населенных пунктов остаются отрезанными после ливней

Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где 29-30 августа прошли мощные ливни, сократилось до 12, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:45

2023-09-04T08:45

2023-09-04T08:45

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Число отрезанных от дорожного сообщения населенных пунктов в Приморском крае, где 29-30 августа прошли мощные ливни, сократилось до 12, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Примавтодор". Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Среди лидеров по объему осадков были Владивосток и Хасанский район, в котором бурные потоки смывали дома, а размытие трассы водой нарушило сообщение с югом Приморья. Ранее в понедельник в МЧС России сообщали, что в регионе отрезано 16 населенных пунктов, подтоплены 119 домов и 601 придомовая территория. "Всего в Приморье отрезано 12 населенных пунктов. Шесть в Красноармейском районе, по два в Дальнереченском районе и в Ольгинском округе, по одному в Кировском и Яковлевском районах", - рассказали в пресс-службе "Примавтодора". Речь идет о селах Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонники в Красноармейском районе, поселках Мартынова Поляна и Поляны в Дальнереченском районе и Краснояровка в Яковлевском районе, а также о селе Подгорное в Кировском районе. В Ольгинском округе отрезаны село Фурманово и расположенная в отдаленной местности больница "Евгеньевская". По информации пресс-службы, суммарно в отрезанных населенных пунктах проживает около тысячи человек.

https://ria.ru/20230903/primore-1893919856.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)