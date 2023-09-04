https://ria.ru/20230904/premii-1894179146.html

Путин поручил учредить премии за выдающиеся научные открытия

Путин поручил учредить премии за выдающиеся научные открытия - РИА Новости, 04.09.2023

Путин поручил учредить премии за выдающиеся научные открытия

Президент России Владимир Путин поручил доложить об учреждении в РФ премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий до 15... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:48

2023-09-04T19:48

2023-09-04T19:56

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить об учреждении в РФ премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий до 15 ноября, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля. "Рассмотреть вопросы, касающиеся: учреждения премий за выдающиеся научные открытия и достижения в области будущих технологий, включая квантовые технологии, а также стипендий для молодых ученых в области квантовых технологий", - говорится в сообщении. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Доклад необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20230904/granty-1894178300.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество