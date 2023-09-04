https://ria.ru/20230904/predpriyatie-1894175854.html

Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году

Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году - РИА Новости, 04.09.2023

Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году

Новое производство пищевых ингредиентов и добавок компании "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" построят в Наро-Фоминском округе к 2025 году, сообщила... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:20

2023-09-04T19:20

2023-09-04T19:20

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коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новое производство пищевых ингредиентов и добавок компании "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" построят в Наро-Фоминском округе к 2025 году, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В запуск производства пищевых ингредиентов и добавок компания "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" инвестирует 150 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест. Проект будет реализован в индустриальном парке "Котово", который обеспечит инвестора всей инфраструктурой, необходимой для запуска промышленного объекта. Запуск предприятия запланирован на 2025 год", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, новый резидент привлечен в индустриальный парк "Котово", расположенный на юго-западе Подмосковья, где и будет построено предприятие.

https://ria.ru/20230904/obuchenie-1894089192.html

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экономика, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)