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Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году - РИА Новости, 04.09.2023
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Новости Подмосковья
 
19:20 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/predpriyatie-1894175854.html
Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году
Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году - РИА Новости, 04.09.2023
Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году
Новое производство пищевых ингредиентов и добавок компании "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" построят в Наро-Фоминском округе к 2025 году, сообщила... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:20
2023-09-04T19:20
новости подмосковья
экономика
коммерческая недвижимость
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новое производство пищевых ингредиентов и добавок компании "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" построят в Наро-Фоминском округе к 2025 году, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В запуск производства пищевых ингредиентов и добавок компания "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" инвестирует 150 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест. Проект будет реализован в индустриальном парке "Котово", который обеспечит инвестора всей инфраструктурой, необходимой для запуска промышленного объекта. Запуск предприятия запланирован на 2025 год", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По данным ведомства, новый резидент привлечен в индустриальный парк "Котово", расположенный на юго-западе Подмосковья, где и будет построено предприятие.
https://ria.ru/20230904/obuchenie-1894089192.html
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экономика, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Экономика, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье)
Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году

Новое пищевое предприятие построят на юго-западе Подмосковья к 2025 году

CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, RussiaНаро-Фоминск
Наро-Фоминск - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
CC BY 3.0 / salnikovkirill / Naro-Fominsk, Moscow Oblast, Russia
Наро-Фоминск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новое производство пищевых ингредиентов и добавок компании "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" построят в Наро-Фоминском округе к 2025 году, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В запуск производства пищевых ингредиентов и добавок компания "Очаковский комбинат пищевых ингредиентов" инвестирует 150 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест. Проект будет реализован в индустриальном парке "Котово", который обеспечит инвестора всей инфраструктурой, необходимой для запуска промышленного объекта. Запуск предприятия запланирован на 2025 год", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Уход за пожилым человеком - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Подмосковье обучат 500 помощников по уходу за пожилыми и инвалидами
Вчера, 14:58
По данным ведомства, новый резидент привлечен в индустриальный парк "Котово", расположенный на юго-западе Подмосковья, где и будет построено предприятие.
 
Новости ПодмосковьяЭкономикаКоммерческая недвижимостьМосковская область (Подмосковье)
 
 
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