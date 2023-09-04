https://ria.ru/20230904/pozhary-1894006653.html
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 04.09.2023
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T08:41
2023-09-04T08:41
2023-09-04T08:41
происшествия
россия
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_5925c79c255d01cb050599edd10dc90c.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 03.09.2023 года, в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 588 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 4 сентября в стране действовало 26 лесных пожаров на площади 4 664 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 13 пожаров на площади 4 057 гектаров.
https://ria.ru/20230901/pozhar-1893537233.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891095240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60e27801b88e85c09b1f2e5ce99908cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
Лесопожарные службы потушили за сутки 28 природных пожаров в России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале
.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 03.09.2023 года, в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 588 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 4 сентября в стране действовало 26 лесных пожаров на площади 4 664 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 13 пожаров на площади 4 057 гектаров.
Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев