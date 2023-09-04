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В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 04.09.2023

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T08:41

2023-09-04T08:41

2023-09-04T08:41

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 28 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 03.09.2023 года, в пяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 2 588 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 4 сентября в стране действовало 26 лесных пожаров на площади 4 664 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 13 пожаров на площади 4 057 гектаров.

https://ria.ru/20230901/pozhar-1893537233.html

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происшествия, россия, природные пожары в россии