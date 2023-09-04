https://ria.ru/20230904/pozhar-1893986371.html
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 04.09.2023
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий
Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:00
2023-09-04T00:00
2023-09-04T00:19
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области."Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара... Предварительная площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.Информация о пострадавших уточняется.Позднее в прокуратуре уточнили площадь возгорания - 1,2 тысячи квадратных метров.Прокуратура, как отмечается в сообщении, взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, причины ЧП установит пожарно-техническая экспертиза.
https://ria.ru/20230903/pozhar-1893957031.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий
Прокуратура: в подмосковном городе Видное загорелся склад лакокрасочных изделий