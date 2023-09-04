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В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 04.09.2023
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00:00 04.09.2023 (обновлено: 00:19 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/pozhar-1893986371.html
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 04.09.2023
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий
Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:00
2023-09-04T00:19
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области.&quot;Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара... Предварительная площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров&quot;, — говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.Информация о пострадавших уточняется.Позднее в прокуратуре уточнили площадь возгорания - 1,2 тысячи квадратных метров.Прокуратура, как отмечается в сообщении, взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, причины ЧП установит пожарно-техническая экспертиза.
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московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

Прокуратура: в подмосковном городе Видное загорелся склад лакокрасочных изделий

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области.
«

"Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара... Предварительная площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

Информация о пострадавших уточняется.
Позднее в прокуратуре уточнили площадь возгорания - 1,2 тысячи квадратных метров.
Прокуратура, как отмечается в сообщении, взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, причины ЧП установит пожарно-техническая экспертиза.
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