https://ria.ru/20230904/pozhar-1893986371.html

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий - РИА Новости, 04.09.2023

В Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий

Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:00

2023-09-04T00:00

2023-09-04T00:19

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает прокуратура Московской области."Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара... Предварительная площадь пожара - 1 тысяча квадратных метров", — говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.Информация о пострадавших уточняется.Позднее в прокуратуре уточнили площадь возгорания - 1,2 тысячи квадратных метров.Прокуратура, как отмечается в сообщении, взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, причины ЧП установит пожарно-техническая экспертиза.

https://ria.ru/20230903/pozhar-1893957031.html

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье), происшествия