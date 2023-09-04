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Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в дни ВЭФ-2023 - РИА Новости, 04.09.2023
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06:56 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pogoda-1893999606.html
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в дни ВЭФ-2023
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в дни ВЭФ-2023 - РИА Новости, 04.09.2023
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в дни ВЭФ-2023
Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T06:56
2023-09-04T06:56
владивосток
общество
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков. "Пока по предварительному прогнозу - достаточно спокойная. Без значительных ухудшений. С прохождением атмосферного фронта в районе 11 сентября могут пройти кратковременные дожди. Прогнозы будут уточняться", - сказал Чулков. ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
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владивосток, общество, россия, приморский край
Владивосток, Общество, Россия, Приморский край
Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке в дни ВЭФ-2023

Примгидромет: во Владивостоке в дни ВЭФ-2023 ожидается спокойная погода

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Синоптики ожидают спокойную погоду во Владивостоке в дни проведения Восточного экономического форума, 11 сентября может пройти дождь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
"Пока по предварительному прогнозу - достаточно спокойная. Без значительных ухудшений. С прохождением атмосферного фронта в районе 11 сентября могут пройти кратковременные дожди. Прогнозы будут уточняться", - сказал Чулков.
ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
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