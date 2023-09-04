https://ria.ru/20230904/pesnya-1894149333.html

Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз

Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз - РИА Новости, 04.09.2023

Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз

Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:55

2023-09-04T17:55

2023-09-04T18:00

шоубиз

новости шоу-бизнеса

михаил шуфутинский

яндекс.музыка

игорь николаев

игорь крутой

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Музыка. "В говорящую дату — третьего сентября — трек поднялся на первую строчку Чарта Яндекс Музыки. В этот день его прослушивания выросли в 90 раз по сравнению со статистикой в августе этого года", — говорится в сообщении. В сервисе отмечают, что на фоне интереса к композиции она стала популярна и в системе персональных рекомендаций — 45,6 % прослушиваний пришлись на эту опцию.Песня "Третье сентября", написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым, вышла 30 лет назад. За это время она стала абсолютным хитом и своеобразным "гимном" осени. Многие артисты записывают каверы на нее, в том числе и с Шуфутинским. Так, в прошлом году вышел ремейк, записанный артистом вместе с Егором Кридом.

https://ria.ru/20230903/shufutinskiy-1893888846.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, михаил шуфутинский, яндекс.музыка, игорь николаев, игорь крутой