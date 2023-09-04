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Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз - РИА Новости, 04.09.2023
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз
Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:55
2023-09-04T17:55
2023-09-04T18:00
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Музыка. "В говорящую дату — третьего сентября — трек поднялся на первую строчку Чарта Яндекс Музыки. В этот день его прослушивания выросли в 90 раз по сравнению со статистикой в августе этого года", — говорится в сообщении. В сервисе отмечают, что на фоне интереса к композиции она стала популярна и в системе персональных рекомендаций — 45,6 % прослушиваний пришлись на эту опцию.Песня "Третье сентября", написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым, вышла 30 лет назад. За это время она стала абсолютным хитом и своеобразным "гимном" осени. Многие артисты записывают каверы на нее, в том числе и с Шуфутинским. Так, в прошлом году вышел ремейк, записанный артистом вместе с Егором Кридом.
https://ria.ru/20230903/shufutinskiy-1893888846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, михаил шуфутинский, яндекс.музыка, игорь николаев, игорь крутой
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Михаил Шуфутинский, Яндекс.Музыка, Игорь Николаев, Игорь Крутой
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз
Прослушивания песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября" выросли в 90 раз
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Музыка.
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"В говорящую дату — третьего сентября — трек поднялся на первую строчку Чарта Яндекс Музыки. В этот день его прослушивания выросли в 90 раз по сравнению со статистикой в августе этого года", — говорится в сообщении.
В сервисе отмечают, что на фоне интереса к композиции она стала популярна и в системе персональных рекомендаций — 45,6 % прослушиваний пришлись на эту опцию.
Песня "Третье сентября", написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым, вышла 30 лет назад. За это время она стала абсолютным хитом и своеобразным "гимном" осени.
Многие артисты записывают каверы на нее, в том числе и с Шуфутинским. Так, в прошлом году вышел ремейк, записанный артистом вместе с Егором Кридом.
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