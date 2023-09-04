Рейтинг@Mail.ru
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:55 04.09.2023 (обновлено: 18:00 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/pesnya-1894149333.html
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз - РИА Новости, 04.09.2023
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз
Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:55
2023-09-04T18:00
шоубиз
новости шоу-бизнеса
михаил шуфутинский
яндекс.музыка
игорь николаев
игорь крутой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864185956_0:133:3103:1878_1920x0_80_0_0_54eef910cdc354fb9bdb3597f9bf335a.jpg
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Музыка. "В говорящую дату — третьего сентября — трек поднялся на первую строчку Чарта Яндекс Музыки. В этот день его прослушивания выросли в 90 раз по сравнению со статистикой в августе этого года", — говорится в сообщении. В сервисе отмечают, что на фоне интереса к композиции она стала популярна и в системе персональных рекомендаций — 45,6 % прослушиваний пришлись на эту опцию.Песня "Третье сентября", написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым, вышла 30 лет назад. За это время она стала абсолютным хитом и своеобразным "гимном" осени. Многие артисты записывают каверы на нее, в том числе и с Шуфутинским. Так, в прошлом году вышел ремейк, записанный артистом вместе с Егором Кридом.
https://ria.ru/20230903/shufutinskiy-1893888846.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864185956_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_46d186634e815c6bb2a98a0299e44fbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, михаил шуфутинский, яндекс.музыка, игорь николаев, игорь крутой
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Михаил Шуфутинский, Яндекс.Музыка, Игорь Николаев, Игорь Крутой
Прослушивания трека "Третье сентября" выросли в 90 раз

Прослушивания песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября" выросли в 90 раз

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прослушивания трека "Третье сентября" эстрадного певца Михаила Шуфутинского выросли в 90 раз по сравнению с августом этого года, сообщает пресс-служба сервиса Яндекс Музыка.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Яндекс МузыкиТОП-10 треков, популярных на сервисе Яндекс.Музыка в начале сентября 2023 года
ТОП-10 треков, популярных на сервисе Яндекс.Музыка в начале сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Музыки
ТОП-10 треков, популярных на сервисе Яндекс.Музыка в начале сентября 2023 года
«
"В говорящую дату — третьего сентября — трек поднялся на первую строчку Чарта Яндекс Музыки. В этот день его прослушивания выросли в 90 раз по сравнению со статистикой в августе этого года", — говорится в сообщении.
В сервисе отмечают, что на фоне интереса к композиции она стала популярна и в системе персональных рекомендаций — 45,6 % прослушиваний пришлись на эту опцию.
Песня "Третье сентября", написанная Игорем Николаевым и Игорем Крутым, вышла 30 лет назад. За это время она стала абсолютным хитом и своеобразным "гимном" осени.
Многие артисты записывают каверы на нее, в том числе и с Шуфутинским. Так, в прошлом году вышел ремейк, записанный артистом вместе с Егором Кридом.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В Госдуме предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
3 сентября, 02:24
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаМихаил ШуфутинскийЯндекс.МузыкаИгорь НиколаевИгорь Крутой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала