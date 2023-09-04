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Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно - РИА Новости, 04.09.2023
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15:41 04.09.2023 (обновлено: 15:42 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/peregovory-1894106546.html
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно - РИА Новости, 04.09.2023
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно
Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:41
2023-09-04T15:42
политика
россия
сочи
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры проходят в Сочи. Президенты сначала провели встречу с участием делегаций, сейчас же они продолжают общение за рабочим завтраком с глазу на глаз. "Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал кадры беседы в своем telegram-канале.
https://ria.ru/20230904/konferentsiya-1894073541.html
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политика, россия, сочи, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Россия, Сочи, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно

Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла очень конструктивно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры проходят в Сочи. Президенты сначала провели встречу с участием делегаций, сейчас же они продолжают общение за рабочим завтраком с глазу на глаз.
Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Пресс-конференция Путина и Эрдогана. Прямая трансляция
15:30
"Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал кадры беседы в своем telegram-канале.
 
ПолитикаРоссияСочиТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков
 
 
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