https://ria.ru/20230904/peregovory-1894106546.html
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно - РИА Новости, 04.09.2023
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно
Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:41
2023-09-04T15:41
2023-09-04T15:42
политика
россия
сочи
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры проходят в Сочи. Президенты сначала провели встречу с участием делегаций, сейчас же они продолжают общение за рабочим завтраком с глазу на глаз. "Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал кадры беседы в своем telegram-канале.
https://ria.ru/20230904/konferentsiya-1894073541.html
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политика, россия, сочи, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
Политика, Россия, Сочи, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно
Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла очень конструктивно