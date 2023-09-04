https://ria.ru/20230904/peregovory-1894106546.html

Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно

Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно - РИА Новости, 04.09.2023

Песков: первая часть переговоров Путина и Эрдогана прошла конструктивно

Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:41

2023-09-04T15:41

2023-09-04T15:42

политика

россия

сочи

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первая часть переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла очень конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Переговоры проходят в Сочи. Президенты сначала провели встречу с участием делегаций, сейчас же они продолжают общение за рабочим завтраком с глазу на глаз. "Очень конструктивно, по всем направлениям подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп, полный обмен информации - такая синхронизация, сверка часов по всем направлениям, исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал кадры беседы в своем telegram-канале.

https://ria.ru/20230904/konferentsiya-1894073541.html

россия

сочи

турция

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политика, россия, сочи, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков