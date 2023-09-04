https://ria.ru/20230904/park-1894083657.html
В подмосковном парке "Свердловский" открыли хоккейную коробку и воркаут
В подмосковном парке "Свердловский" открыли хоккейную коробку и воркаут - РИА Новости, 04.09.2023
В подмосковном парке "Свердловский" открыли хоккейную коробку и воркаут
Парк "Свердловский" торжественно открылся в понедельник, 4 сентября, в день поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский, после благоустройства там... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:40
2023-09-04T14:40
2023-09-04T14:40
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парк "Свердловский" торжественно открылся в понедельник, 4 сентября, в день поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский, после благоустройства там появился круговой пешеходный маршрут вокруг пруда, детская игровая площадка, скейтпарк, сообщили в министерстве благоустройства Московской области. "В обновленном парке появились пять основных зон: отдыха, событийная, игровая, спортивная и ландшафтная. В восточной части парка проложили круговой пешеходный маршрут, а в западной части пруда появился променад из деревянного настила с площадками рекреации и выходом к воде. В парке появилась общественная зона со сценой для мероприятий, обустроена входная группа, детская игровая площадка и ротонда", - отметили в ведомстве. По данным министерства, в части парка, прилегающей к улице Марченко и Монинскому шоссе, созданы спортивная зона со скейтпарком, воркаут с площадкой и всесезонной хоккейной коробкой, которая в летнее время года служит площадкой для спортивных игр. Также на месте оборудовали площадку для выгула собак, разместили малые архитектурные формы, туалетный модуль и пост охраны. "В честь Дня поселка и открытия парка состоялась большая праздничная программа. Перед гостями выступили симфонический оркестр, творческие коллективы и профессиональные артисты городского округа Лосино-Петровский. Детей развлекала веселая анимационная программа. Для взрослых прошли мастер-классы, спортивные соревнования, выставка-ярмарка декоративного творчества. В парке были организованы тематические фотозоны", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230904/parki-1894066565.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), лосино-петровский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лосино-Петровский
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парк "Свердловский" торжественно открылся в понедельник, 4 сентября, в день поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский, после благоустройства там появился круговой пешеходный маршрут вокруг пруда, детская игровая площадка, скейтпарк, сообщили в министерстве благоустройства Московской области.
«
"В обновленном парке появились пять основных зон: отдыха, событийная, игровая, спортивная и ландшафтная. В восточной части парка проложили круговой пешеходный маршрут, а в западной части пруда появился променад из деревянного настила с площадками рекреации и выходом к воде. В парке появилась общественная зона со сценой для мероприятий, обустроена входная группа, детская игровая площадка и ротонда", - отметили в ведомстве.
По данным министерства, в части парка, прилегающей к улице Марченко и Монинскому шоссе, созданы спортивная зона со скейтпарком, воркаут с площадкой и всесезонной хоккейной коробкой, которая в летнее время года служит площадкой для спортивных игр. Также на месте оборудовали площадку для выгула собак, разместили малые архитектурные формы, туалетный модуль и пост охраны.
"В честь Дня поселка и открытия парка состоялась большая праздничная программа. Перед гостями выступили симфонический оркестр, творческие коллективы и профессиональные артисты городского округа Лосино-Петровский
. Детей развлекала веселая анимационная программа. Для взрослых прошли мастер-классы, спортивные соревнования, выставка-ярмарка декоративного творчества. В парке были организованы тематические фотозоны", - добавили в ведомстве.
Почти 7 миллионов человек посетили парки Подмосковья в августе