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В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока" - РИА Новости, 04.09.2023
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14:39 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/pamyatnik-1894082881.html
В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока"
В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока" - РИА Новости, 04.09.2023
В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока"
В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока" – узбекскому поэту Усману Насыру, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:39
2023-09-04T14:39
кемеровская область
узбекистан
сергей цивилев
культура
новости культуры
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КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока" – узбекскому поэту Усману Насыру, сообщает пресс-служба правительства региона. "Первый в России памятник узбекскому поэту, переводчику и драматургу Усману Насыру открыт в Мариинске. Бронзовый монумент высотой 2,1 метра установлен на территории мемориала жертвам Сиблага. В церемонии открытия приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, руководитель территориального органа – представитель МИД России в Новосибирске Николай Афонасов", – говорится в сообщении. "Мы отдаем дань памяти и благодарности великому талантливому поэту Узбекистана. Своим творчеством Усман Насыр прославлял родную землю и ее людей, внес большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане. Открытие первого памятника Усману Насыру в Кузбассе — важное историческое событие. Это наша память о молодом поэте, который внес большой вклад в развитие нашей общей многонациональной культуры. Нас многое объединяет с Узбекистаном, сложились давние дружеские отношения и традиции, мы их будем сохранять и продолжать. В театре оперы и балета, который сейчас строим в Кузбассе, запланируем серию выступлений, посвященных Усману Насыру, сделаем памятную доску, посвященную поэту", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Стороны отметили, что открытие памятника — важный шаг в развитии культурного сотрудничества. "Выражаем особые слова благодарности губернатору Кузбасса и всем жителям региона за поддержку инициативы и установление памятника Усману Насыру. Увековечение памяти известного поэта и то, что здесь, в Кузбассе, проходят чтения произведений великого поэта Узбекистана, для нас многое значит. Это яркий пример, свидетельство нашего развивающегося сотрудничества в целом и в культурной сфере в том числе", — приводятся в сообщении слова Ботиржона Асадова. Автор бронзовой скульптуры — академик Российской академии художеств Константин Зинич. Монумент отлит в мастерской скульптора в Красноярске. По словам мастера, на создание памятника его вдохновило стихотворение Усмана Насыра "Мой сад". Усман Насыр внес большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане, переводя на родной язык произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Он обрел известность как "Пушкин Востока". Поэт родился в Намангане 13 ноября 1912 года. Дебют в литературе состоялся в начале в 1929 года. А уже в 1930 году он прославился как поэт. Усману Насыру было всего 23 года, когда его назвали "звездой узбекской поэзии". В 1938 году его осудили по доносу как "врага народа". Последние годы жизни провел в лагерях на Дальнем Востоке. Затем был переведен в лагерь на территории современного Мариинского муниципального округа в Кузбассе, где и скончался в 1944 году, не узнав о своей реабилитации. Ежегодно в Кузбассе проходят литературные чтения, посвященные памяти поэта. Его произведения переведены на русский язык кузбасскими поэтами, а в кемеровском издательстве выпущены сборники стихов Усмана Насыра.
https://ria.ru/20230516/kuzbass-1872193562.html
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кемеровская область, узбекистан, сергей цивилев, культура, новости культуры
Кемеровская область, Узбекистан, Сергей Цивилев, Культура, Новости культуры

В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока"

© Фото : Администрация Правительства КузбассаПамятник узбекскому поэту Усману Насыру в Мариинске
Памятник узбекскому поэту Усману Насыру в Мариинске - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Памятник узбекскому поэту Усману Насыру в Мариинске
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. В Кузбассе открыт первый в России памятник "Пушкину Востока" – узбекскому поэту Усману Насыру, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Первый в России памятник узбекскому поэту, переводчику и драматургу Усману Насыру открыт в Мариинске. Бронзовый монумент высотой 2,1 метра установлен на территории мемориала жертвам Сиблага. В церемонии открытия приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, руководитель территориального органа – представитель МИД России в Новосибирске Николай Афонасов", – говорится в сообщении.
«
"Мы отдаем дань памяти и благодарности великому талантливому поэту Узбекистана. Своим творчеством Усман Насыр прославлял родную землю и ее людей, внес большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане. Открытие первого памятника Усману Насыру в Кузбассе — важное историческое событие. Это наша память о молодом поэте, который внес большой вклад в развитие нашей общей многонациональной культуры. Нас многое объединяет с Узбекистаном, сложились давние дружеские отношения и традиции, мы их будем сохранять и продолжать. В театре оперы и балета, который сейчас строим в Кузбассе, запланируем серию выступлений, посвященных Усману Насыру, сделаем памятную доску, посвященную поэту", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Стороны отметили, что открытие памятника — важный шаг в развитии культурного сотрудничества.
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"Выражаем особые слова благодарности губернатору Кузбасса и всем жителям региона за поддержку инициативы и установление памятника Усману Насыру. Увековечение памяти известного поэта и то, что здесь, в Кузбассе, проходят чтения произведений великого поэта Узбекистана, для нас многое значит. Это яркий пример, свидетельство нашего развивающегося сотрудничества в целом и в культурной сфере в том числе", — приводятся в сообщении слова Ботиржона Асадова.
Автор бронзовой скульптуры — академик Российской академии художеств Константин Зинич. Монумент отлит в мастерской скульптора в Красноярске. По словам мастера, на создание памятника его вдохновило стихотворение Усмана Насыра "Мой сад".
Усман Насыр внес большой вклад в популяризацию русской культуры в Узбекистане, переводя на родной язык произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Он обрел известность как "Пушкин Востока".
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Поэт родился в Намангане 13 ноября 1912 года. Дебют в литературе состоялся в начале в 1929 года. А уже в 1930 году он прославился как поэт. Усману Насыру было всего 23 года, когда его назвали "звездой узбекской поэзии". В 1938 году его осудили по доносу как "врага народа". Последние годы жизни провел в лагерях на Дальнем Востоке. Затем был переведен в лагерь на территории современного Мариинского муниципального округа в Кузбассе, где и скончался в 1944 году, не узнав о своей реабилитации.
Ежегодно в Кузбассе проходят литературные чтения, посвященные памяти поэта. Его произведения переведены на русский язык кузбасскими поэтами, а в кемеровском издательстве выпущены сборники стихов Усмана Насыра.
 
Кемеровская областьУзбекистанСергей ЦивилевКультураНовости культуры
 
 
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