https://ria.ru/20230904/otstavka-1894022874.html

Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины

Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023

Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины

Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с его неэффективностью, неудачным контрнаступлением ВСУ и стремлением Владимира Зеленского... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:42

2023-09-04T10:42

2023-09-04T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей резников

вооруженные силы украины

игорь коротченко

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с его неэффективностью, неудачным контрнаступлением ВСУ и стремлением Владимира Зеленского найти более "жёсткого" кандидата, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Отставка Резникова, я полагаю, связана с несколькими факторами. Во-первых, это неудача украинского контрнаступления. Во-вторых, его неэффективность на посту министра обороны Украины. Третье – это стремление Зеленского усилить вокруг себя людей, которые бы отличались большей жёсткостью и большей бескомпромиссностью", - сказал Коротченко. Эксперт также отметил, что желание Зеленского найти более компетентного министра обороны может быть связано с предстоящим совещанием в Рамштайне, где будет планироваться осенне-зимняя компания 2023 года и весенне-летняя 2024-го. В воскресенье Зеленский объявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html

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в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, игорь коротченко