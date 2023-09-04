Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/otstavka-1894022874.html
Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины
Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины - РИА Новости, 04.09.2023
Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины
Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с его неэффективностью, неудачным контрнаступлением ВСУ и стремлением Владимира Зеленского... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:42
2023-09-04T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
игорь коротченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342549_0:0:2550:1434_1920x0_80_0_0_910c852466949aada30c4426385cb9e5.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с его неэффективностью, неудачным контрнаступлением ВСУ и стремлением Владимира Зеленского найти более "жёсткого" кандидата, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Отставка Резникова, я полагаю, связана с несколькими факторами. Во-первых, это неудача украинского контрнаступления. Во-вторых, его неэффективность на посту министра обороны Украины. Третье – это стремление Зеленского усилить вокруг себя людей, которые бы отличались большей жёсткостью и большей бескомпромиссностью", - сказал Коротченко. Эксперт также отметил, что желание Зеленского найти более компетентного министра обороны может быть связано с предстоящим совещанием в Рамштайне, где будет планироваться осенне-зимняя компания 2023 года и весенне-летняя 2024-го. В воскресенье Зеленский объявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
https://ria.ru/20230904/marionetka-1893998216.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893342549_66:0:2333:1700_1920x0_80_0_0_beeb8092d53498479c15a0be8ada2528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, игорь коротченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Игорь Коротченко
Эксперт назвал причины отставки министра обороны Украины

Эксперт Коротченко: отставка Резникова связана с провалом контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Matthias SchraderАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины связана с его неэффективностью, неудачным контрнаступлением ВСУ и стремлением Владимира Зеленского найти более "жёсткого" кандидата, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
«
"Отставка Резникова, я полагаю, связана с несколькими факторами. Во-первых, это неудача украинского контрнаступления. Во-вторых, его неэффективность на посту министра обороны Украины. Третье – это стремление Зеленского усилить вокруг себя людей, которые бы отличались большей жёсткостью и большей бескомпромиссностью", - сказал Коротченко.
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"Как я наступал этим летом": чего удалось добиться ВСУ
2 сентября, 08:00
Эксперт также отметил, что желание Зеленского найти более компетентного министра обороны может быть связано с предстоящим совещанием в Рамштайне, где будет планироваться осенне-зимняя компания 2023 года и весенне-летняя 2024-го.
В воскресенье Зеленский объявил, что решил снять Алексея Резникова с поста министра обороны, и предложил заменить его Рустемом Умеровым, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Крыму назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныИгорь Коротченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала