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В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье" - РИА Новости, 04.09.2023
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20:19 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/otravlenie-1894183993.html
В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье"
В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье" - РИА Новости, 04.09.2023
В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье"
Групповое пищевое отравление произошло в дагестанском селе Кахиб, предположительно, из-за салата "Оливье", было госпитализировано 16 человек, в том числе двое... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:19
2023-09-04T20:19
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Групповое пищевое отравление произошло в дагестанском селе Кахиб, предположительно, из-за салата "Оливье", было госпитализировано 16 человек, в том числе двое детей, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. "В селе Кахиб Шамильского района 31 августа после проведения мавлида (собрание мусульман) произошло пищевое отравление посетителей. Заболело 16 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы с клиническими проявлениями рвоты и диареи", – говорится в сообщении. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, отобрали пробы биологического материала от больных. Предположительно, люди отравились салатом "Оливье" на домашнем майонезе, который был приготовлен с использованием сырых желтков. Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре. "В настоящее время специалисты проводят лабораторное исследование пищевых продуктов, послуживших предположительными факторами передачи инфекции", – добавили в ведомстве.
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье"

В дагестанском селе Кахиб 16 человек, предположительно, отравились "Оливье"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Групповое пищевое отравление произошло в дагестанском селе Кахиб, предположительно, из-за салата "Оливье", было госпитализировано 16 человек, в том числе двое детей, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
"В селе Кахиб Шамильского района 31 августа после проведения мавлида (собрание мусульман) произошло пищевое отравление посетителей. Заболело 16 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы с клиническими проявлениями рвоты и диареи", – говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, отобрали пробы биологического материала от больных. Предположительно, люди отравились салатом "Оливье" на домашнем майонезе, который был приготовлен с использованием сырых желтков. Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре.
"В настоящее время специалисты проводят лабораторное исследование пищевых продуктов, послуживших предположительными факторами передачи инфекции", – добавили в ведомстве.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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