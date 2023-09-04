https://ria.ru/20230904/otravlenie-1894183993.html

В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье"

В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье" - РИА Новости, 04.09.2023

В Дагестане 16 человек, предположительно, отравились салатом "Оливье"

Групповое пищевое отравление произошло в дагестанском селе Кахиб, предположительно, из-за салата "Оливье", было госпитализировано 16 человек, в том числе двое... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:19

2023-09-04T20:19

2023-09-04T20:19

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Групповое пищевое отравление произошло в дагестанском селе Кахиб, предположительно, из-за салата "Оливье", было госпитализировано 16 человек, в том числе двое детей, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. "В селе Кахиб Шамильского района 31 августа после проведения мавлида (собрание мусульман) произошло пищевое отравление посетителей. Заболело 16 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы с клиническими проявлениями рвоты и диареи", – говорится в сообщении. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, отобрали пробы биологического материала от больных. Предположительно, люди отравились салатом "Оливье" на домашнем майонезе, который был приготовлен с использованием сырых желтков. Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре. "В настоящее время специалисты проводят лабораторное исследование пищевых продуктов, послуживших предположительными факторами передачи инфекции", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892330585.html

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)