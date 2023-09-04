https://ria.ru/20230904/otdykh-1879513265.html
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
Праздники и выходные в 2024: производственный календарь
Как будем работать и отдыхать в 2024 году: производственный календарь
Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:01
2023-09-04T13:01
2023-09-04T13:01
общество
россия
отдых
праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879517695_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_edeaef345969c0938260dc2988547222.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в 2024 годуЕжегодно Минтруд России готовит проект переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112 ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году согласно постановлению правительства россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.Производственный календарь РФ-2024Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т.д.1 кварталТак как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по 3 дня.Норма рабочего времени в 1 квартале2 кварталПоследняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также 4 дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день - День России (12 июня, среда).Норма рабочего времени во 2 квартале3 кварталВ июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.Норма рабочего времени в 3 квартале4 кварталВ 4 квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.Норма рабочего времени в 4 кварталеУтвержденные праздники и выходные в РоссииПо Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:Будет ли перенос выходныхВ части пятой статьи 112 ТК РФ законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. В следующем году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, будут перенесены: Сокращенные дни в 2024 годуВ 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.Норма рабочего времени на годВсего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:Отличия от 2023 годаВ 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но, в отличие от текущего, в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены - с 7 дней в 2023 году до 9-ти в 2024-м. Международный женский день в этом году пришелся на середину недели, а День России присоединился к выходным, в следующем году - наоборот.
https://ria.ru/20230819/sentyabr-1890974525.html
https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html
https://ria.ru/20230608/puteshestviya-1876802345.html
https://ria.ru/20230619/avgust-1879222307.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879517695_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97bcd39b4661998c3b29197bddaa8627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, отдых, праздники
Общество, Россия, Отдых, праздники
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Правительство России утвердило постановление
о переносе праздничных выходных дней. Как будем отдыхать в 2024 году, сколько продлятся новогодние каникулы и майские праздники в соответствии с производственным календарем, - в материале РИА Новости.
Ежегодно Минтруд России
готовит проект
переноса выходных на следующий год, который затем окончательно утверждается правительством. 18 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2024 году.
Все официальные праздничные дни перечислены в статье 112
ТК РФ, но, если они выпадают на субботу или воскресенье, закон предусматривает перенос выходного дня один из будней. В 2024 году согласно постановлению правительства россиян ждут длинные новогодние и майские каникулы и несколько рабочих шестидневок.
Производственный календарь РФ-2024
Производственный календарь используют кадровики и бухгалтеры для расчета заработной платы, отпускных, оформления больничных листов и т.д.
Как отдыхаем в сентябре: праздники и выходные, нормы рабочего времени
Так как 23 февраля (День защитника Отечества) и 8 марта (Международный женский день) в следующем году выпадают на пятницу, отмечать эти праздники будем по 3 дня.
Норма рабочего времени в 1 квартале
Январь
Февраль
Март
Календарных дней
31
29
31
Рабочих дней
17
20
20
Выходных и праздничных дней
14
9
11
40-часовая рабочая неделя (часов)
136
159
159
36-часовая рабочая неделя (часов)
136
143
143
24-часовая рабочая неделя (часов)
81.6
95
95
Последняя неделя апреля будет шестидневной, чтобы на Первомай приходилось четыре нерабочих дня: с 28 апреля по 1 мая. На День Победы россияне отдохнут также 4 дня (с 9 мая по 12-е). На первый месяц лета выпадает традиционно только один праздничный день - День России (12 июня, среда).
Норма рабочего времени во 2 квартале
Апрель
Май
Июнь
Календарных дней
30
31
30
Рабочих дней
21
20
19
Выходных и праздничных дней
9
11
11
40-часовая рабочая неделя (часов)
168
159
151
36-часовая рабочая неделя (часов)
151.2
143
135.8
24-часовая рабочая неделя (часов)
100.8
95
90.2
В июле, августе и сентябре официальных праздничных выходных дней нет. Эти месяцы хорошо подходят для того, чтобы взять оплачиваемый отпуск, так как отпускное пособие рассчитывается по календарным дням, а заработная плата - по рабочим.
Названы самые популярные города России для поездок летом
Норма рабочего времени в 3 квартале
Июль
Август
Сентябрь
Календарных дней
31
31
30
Рабочих дней
23
22
21
Выходных и праздничных дней
8
9
9
40-часовая рабочая неделя (часов)
184
176
168
36-часовая рабочая неделя (часов)
165,6
158,4
151,2
24-часовая рабочая неделя (часов)
110,4
105,6
100,8
В 4 квартале россиян ожидают две шестидневные недели в связи с переносом праздничных выходных: в ноябре и декабре.
Туристы стали заранее планировать отдых на выходные
Норма рабочего времени в 4 квартале
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Календарных дней
31
30
31
Рабочих дней
23
21
21
Выходных и праздничных дней
8
9
10
40-часовая рабочая неделя (часов)
184
168
168
36-часовая рабочая неделя (часов)
165,6
151,2
151,2
24-часовая рабочая неделя (часов)
110,4
100,8
100,8
Утвержденные праздники и выходные в России
По Трудовому кодексу в России нерабочими праздничными днями являются:
- 1 января – Новый год (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы);
- 7 января – Рождество Христово;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 мая – Праздник Весны и Труда;
- 9 мая – День Победы;
- 12 июня – День России;
- 4 ноября – День народного единства.
Будет ли перенос выходных
В части пятой статьи
112 ТК РФ законодательно закреплена возможность переноса выходных и праздничных дней на другие федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. В следующем году из-за того, что несколько праздников выпадают на выходные, будут перенесены:
- 6 и 7 января (суббота, воскресенье) на 10 мая и 31 декабря;
- 27 апреля (суббота) на 29 апреля (понедельник);
- 2 ноября (суббота) на 30 апреля (вторник);
- 28 декабря (суббота) на 30 декабря (понедельник).
Сокращенные дни в 2024 году
В 2024 году будет несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным, это: 22 февраля, 7 марта, 8 мая, 11 июня. Согласно ч. 1 ст. 95 ТК РФ
продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.
Норма рабочего времени на год
Всего в 2024 году 366 календарных дней, из них 248 рабочих и 118 выходных (праздничных). Норма рабочего времени составляет:
- при 40-часовой неделе - 1 978,00;
- при 36-часовой неделе - 1 779,60;
- при 24-часовой неделе - 1 184,40.
Выходные в августе 2023 года: как будем работать и сколько отдыхать
В 2024 году, как и в 2023-м, Новому году предшествуют выходные дни, но, в отличие от текущего, в 2024-м новогодние каникулы сократятся на один день и выйти на работу будет необходимо уже 8 января. В феврале вместо четырех дней россияне будут отдыхать три, зато майские праздники заметно увеличены - с 7 дней в 2023 году до 9-ти в 2024-м. Международный женский день в этом году пришелся на середину недели, а День России присоединился к выходным, в следующем году - наоборот.