https://ria.ru/20230904/opros-1894110067.html

Большинство россиян поддержали введение НВП в школах, показал опрос

Большинство россиян поддержали введение НВП в школах, показал опрос - РИА Новости, 04.09.2023

Большинство россиян поддержали введение НВП в школах, показал опрос

Больше половины (78%) россиян положительно относятся к проведению уроков по начальной военной подготовке (НВП) в старших классах школ, следует из результатов... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:53

2023-09-04T15:53

2023-09-04T15:53

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вциом

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Больше половины (78%) россиян положительно относятся к проведению уроков по начальной военной подготовке (НВП) в старших классах школ, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В рамках занятий по НВП в старших классах школ планируется изучать правила обращения с оружием, средства индивидуальной защиты, первую медицинскую помощь на поле боя, военную тактику и так далее. У респондентов спросили, как они относятся к преподаванию НВП в школах. Трое из четырех опрошенных (78%) скорее положительно относятся к введению этой дисциплины, отрицательно - 9%, 10% сообщили, что в чем-то положительно относятся, в чем-то отрицательно, 2% - безразличны, 1% респондентов затруднились с ответом. Среди тех, кто положительно оценил введение НВП в школах, 17% считают, что это полезный опыт и дети получат навыки для будущего, 14% - отметили, что ничего плохого в этом нет и раньше были такие уроки, 13% сообщили, что военная подготовка необходима, должны уметь защищать свою Родину, 13% - считают, что старшеклассники получат навыки обращения с оружием, столько же подчеркнули, что предмет необходим без уточнения. Кроме того, сторонники проведения начальной военной подготовки выразили мнение, что старшеклассники на этих уроках научатся оказывать первую медицинскую помощь (11%), расширят кругозор (10%), научатся себя защитить (9%). Также НВП - это подготовка мальчиков к армии (8%), воспитание патриотизма (6%), необходимо для страны в связи со сложившейся обстановкой в мире (3%), физическая подготовка (2%), интересный предмет (1%). Затруднились с ответом 16%. Большинство опрошенных (83%) считают, что такие занятия школьникам скорее нужны, 13% - скорее не нужны, 4% - затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 августа 2023 года по заказу ЭИСИ среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230904/shkola-1894105428.html

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общество, россия, вциом