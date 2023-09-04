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В Нигере заявили, что хотят поддерживать отношения с Францией - РИА Новости, 04.09.2023
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20:59 04.09.2023 (обновлено: 21:10 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/niger-1894188165.html
В Нигере заявили, что хотят поддерживать отношения с Францией
В Нигере заявили, что хотят поддерживать отношения с Францией - РИА Новости, 04.09.2023
В Нигере заявили, что хотят поддерживать отношения с Францией
Нигер хочет поддерживать отношения с Францией, но Париж совершает неприемлемые действия, заявил назначенный мятежниками премьер-министр страны Али Махаман Ламин РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:59
2023-09-04T21:10
нигер
франция
париж
али махаман ламин зейн
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Нигер хочет поддерживать отношения с Францией, но Париж совершает неприемлемые действия, заявил назначенный мятежниками премьер-министр страны Али Махаман Ламин Зейн. "Мы хотим поддерживать отношения с Францией, но Париж совершает неприемлемые действия", - заявил назначенный мятежниками премьер-министр, трансляция выступления велась на Youtube-канале Al Jazeera. Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
https://ria.ru/20230904/niger-1894092260.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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нигер, франция, париж, али махаман ламин зейн, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, в мире
Нигер, Франция, Париж, Али Махаман Ламин Зейн, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, В мире
В Нигере заявили, что хотят поддерживать отношения с Францией

Премьер-министр Нигера: страна хочет поддерживать отношения с Францией

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Нигер хочет поддерживать отношения с Францией, но Париж совершает неприемлемые действия, заявил назначенный мятежниками премьер-министр страны Али Махаман Ламин Зейн.
"Мы хотим поддерживать отношения с Францией, но Париж совершает неприемлемые действия", - заявил назначенный мятежниками премьер-министр, трансляция выступления велась на Youtube-канале Al Jazeera.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Нигере над зданием посольства Франции остается флаг страны
Вчера, 15:02
Ранее МИД Нигера заявил, что посол Франции в стране Сильвен Итте больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, полиции поручено приступить к его высылке, сообщила радиостанция Europe1 со ссылкой на дипломатический источник. Позднее радиостанция сообщила, что полицейское присутствие возле французского посольства в Нигере было усилено на фоне отказа Парижа подчиниться решению мятежного правительства выслать посла из страны.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума и формировании "Национального совета по защите отечества" (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер, бывшая французская колония, оставался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
8 августа, 08:00
 
НигерФранцияПарижАли Махаман Ламин ЗейнМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023В мире
 
 
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