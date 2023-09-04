https://ria.ru/20230904/nato-1894191198.html
В НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку армии Молдавии
В НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку армии Молдавии - РИА Новости, 04.09.2023
В НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку армии Молдавии
НАТО продолжит оказывать поддержку Национальной армии Молдавии, заявил в понедельник в интервью телеканалу "Молдова-1" Верховный главнокомандующий Объединённых... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T21:29
2023-09-04T21:29
2023-09-04T21:29
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КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости. НАТО продолжит оказывать поддержку Национальной армии Молдавии, заявил в понедельник в интервью телеканалу "Молдова-1" Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи. Представитель НАТО находится в Кишиневе с рабочим визитом, у него состоялись встречи с руководством республики и оборонным ведомством республики. В воскресенье, 3 сентября, Каволи принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 32-летию молдавской Национальной армии. "У НАТО есть определенный набор инструментов для развития сотрудничества со странами-партнерами. Именно через эти расширенные механизмы осуществляется помощь Молдавии. Но первым шагом в этом направлении является наличие у Кишинева четко разработанного плана и видения развития вооруженных сил, которые у вас уже есть", - сказал Каволи. Представитель НАТО подчеркнул, что Альянс перешел к новой концепции командования и управления, с которой было ознакомлено руководство минобороны Молдавии. "НАТО переживает самую большую трансформацию за последние 35-40 лет. После холодной войны мы сосредоточились на операциях за пределами пространства НАТО, на небольших операциях в чрезвычайных ситуациях. Теперь мы сосредоточились на коллективной обороне, для которой мы разработали общую стратегию, определяющую, как мы будем реагировать, у нас есть новые требования к развитию потенциала НАТО, новая концепция командования и управления (C2), мы работаем над новыми механизмами принятия решений, которые позволят нам быть более гибкими, более подвижными и более оперативными. У нас были встречи с властями республики, с руководством минобороны и обменялись мнениям по этому вопросу ", - отметил Каволи. В начале августа США передали Национальной армии Молдавии партию вооружений на сумму более 3 миллионов долларов, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Кроме того, в течение 2021-2023 годов, согласно заявлениями в СМИ главы миссии Евросоюза Кишиневе Яниса Мажейкса, ЕС оказал Молдавии оборонную поддержку на сумму 40 миллионов евро. Ранее Кишинев неоднократно заявлял, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будет затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии. По данным опроса Института европейской политики и реформ более 60% молдаван выступают против присоединения страны к НАТО. В мировом рейтинге Global Firepower Index 2022 молдавская армия занимает 105-е место из 140 стран. По подсчетам составителей рейтинга, у национальной армии Молдавии 10 танков, 381 бронемашина, девять самоходных артиллерийских установок, 69 несамоходных установок и 25 ракетных установок.
https://ria.ru/20230904/storonniki-1894057583.html
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в мире, молдавия, кишинев, европа, евросоюз, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Европа, Евросоюз, НАТО
В НАТО заявили, что продолжат оказывать поддержку армии Молдавии
Представитель НАТО: альянс продолжит оказывать поддержку армии Молдавии
КИШИНЕВ, 4 сен – РИА Новости.
НАТО продолжит оказывать поддержку Национальной армии Молдавии, заявил в понедельник в интервью телеканалу "Молдова-1" Верховный главнокомандующий
Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.
Представитель НАТО находится в Кишиневе
с рабочим визитом, у него состоялись встречи с руководством республики и оборонным ведомством республики. В воскресенье, 3 сентября, Каволи принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 32-летию молдавской Национальной армии.
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"У НАТО есть определенный набор инструментов для развития сотрудничества со странами-партнерами. Именно через эти расширенные механизмы осуществляется помощь Молдавии. Но первым шагом в этом направлении является наличие у Кишинева четко разработанного плана и видения развития вооруженных сил, которые у вас уже есть", - сказал Каволи.
Представитель НАТО подчеркнул, что Альянс перешел к новой концепции командования и управления, с которой было ознакомлено руководство минобороны Молдавии.
"НАТО переживает самую большую трансформацию за последние 35-40 лет. После холодной войны мы сосредоточились на операциях за пределами пространства НАТО, на небольших операциях в чрезвычайных ситуациях. Теперь мы сосредоточились на коллективной обороне, для которой мы разработали общую стратегию, определяющую, как мы будем реагировать, у нас есть новые требования к развитию потенциала НАТО, новая концепция командования и управления (C2), мы работаем над новыми механизмами принятия решений, которые позволят нам быть более гибкими, более подвижными и более оперативными. У нас были встречи с властями республики, с руководством минобороны и обменялись мнениям по этому вопросу ", - отметил Каволи.
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В начале августа США
передали Национальной армии Молдавии партию вооружений на сумму более 3 миллионов долларов, в арсенале - снайперские винтовки, автоматы и беспилотники. Кроме того, в течение 2021-2023 годов, согласно заявлениями в СМИ главы миссии Евросоюза Кишиневе Яниса Мажейкса, ЕС
оказал Молдавии оборонную поддержку на сумму 40 миллионов евро.
Ранее Кишинев неоднократно заявлял, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будет затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии. По данным опроса Института европейской политики и реформ более 60% молдаван выступают против присоединения страны к НАТО.
В мировом рейтинге Global Firepower Index 2022 молдавская армия занимает 105-е место из 140 стран. По подсчетам составителей рейтинга, у национальной армии Молдавии 10 танков, 381 бронемашина, девять самоходных артиллерийских установок, 69 несамоходных установок и 25 ракетных установок.
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