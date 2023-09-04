https://ria.ru/20230904/nato-1894042468.html

Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября

Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября - РИА Новости, 04.09.2023

Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября

Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T11:59

2023-09-04T11:59

2023-09-04T12:01

в мире

йенс столтенберг

нато

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября, сообщили в пресс-службе организации. "Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 12-13 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек НАТО Йенс Столтенберг", - говорится в сообщении. Генсек НАТО перед встречей проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о повестке заседания.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

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в мире, йенс столтенберг, нато, брюссель