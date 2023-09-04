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Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября - РИА Новости, 04.09.2023
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11:59 04.09.2023 (обновлено: 12:01 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/nato-1894042468.html
Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября
Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября - РИА Новости, 04.09.2023
Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября
Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:59
2023-09-04T12:01
в мире
йенс столтенберг
нато
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября, сообщили в пресс-службе организации. "Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 12-13 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек НАТО Йенс Столтенберг", - говорится в сообщении. Генсек НАТО перед встречей проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о повестке заседания.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, брюссель
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Брюссель
Заседание министров обороны НАТО пройдет 12-13 октября

Заседание министров обороны НАТО пройдет в Брюсселе 12-13 октября

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 12-13 октября, сообщили в пресс-службе организации.
"Встреча Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдет 12-13 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встречу возглавит генсек НАТО Йенс Столтенберг", - говорится в сообщении.
Генсек НАТО перед встречей проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о повестке заседания.
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