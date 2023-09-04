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Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми - РИА Новости, 04.09.2023
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20:51 04.09.2023 (обновлено: 21:27 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/nagrada-1894187496.html
Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми
Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми - РИА Новости, 04.09.2023
Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми
Семья Дибирмагомедовых из Дагестана удостоена медали ордена "Родительская слава", следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:51
2023-09-04T21:27
россия
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Семья Дибирмагомедовых из Дагестана удостоена медали ордена "Родительская слава", следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации. "Наградить … медалью ордена "Родительская слава" Дибирмагомедова Магомеда Гегунаевича, Республика Дагестан, Дибирмагомедову Патимат Камаловну, Республика Дагестан", – говорится в указе. Семья Дибирмагомедовых проживает в селе Агада Гунибского района Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Супруги воспитали пятерых детей, четверо из них стали педагогами. "Долгое время Магомед работал директором школы, сейчас он преподает в школе. Мать – домохозяйка. Пятеро детей: три сына и две дочери. Четверо получили высшее педагогическое образование, работают в Агадинской средней школе. Старший сын Шамиль после отца стал директором школы. Средний сын Магомедрасул – врач Роспотребнадзора", – рассказала собеседница агентства.
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россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми

Путин наградил орденом семью Дибирмагомедовых с пятью детьми из Дагестана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Семья Дибирмагомедовых из Дагестана удостоена медали ордена "Родительская слава", следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.
"Наградить … медалью ордена "Родительская слава" Дибирмагомедова Магомеда Гегунаевича, Республика Дагестан, Дибирмагомедову Патимат Камаловну, Республика Дагестан", – говорится в указе.
Семья Дибирмагомедовых проживает в селе Агада Гунибского района Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Супруги воспитали пятерых детей, четверо из них стали педагогами.
"Долгое время Магомед работал директором школы, сейчас он преподает в школе. Мать – домохозяйка. Пятеро детей: три сына и две дочери. Четверо получили высшее педагогическое образование, работают в Агадинской средней школе. Старший сын Шамиль после отца стал директором школы. Средний сын Магомедрасул – врач Роспотребнадзора", – рассказала собеседница агентства.
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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Вчера, 18:57
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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