https://ria.ru/20230904/nagrada-1894187496.html

Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми

Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми - РИА Новости, 04.09.2023

Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми

Семья Дибирмагомедовых из Дагестана удостоена медали ордена "Родительская слава", следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:51

2023-09-04T20:51

2023-09-04T21:27

россия

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Семья Дибирмагомедовых из Дагестана удостоена медали ордена "Родительская слава", следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации. "Наградить … медалью ордена "Родительская слава" Дибирмагомедова Магомеда Гегунаевича, Республика Дагестан, Дибирмагомедову Патимат Камаловну, Республика Дагестан", – говорится в указе. Семья Дибирмагомедовых проживает в селе Агада Гунибского района Дагестана, рассказали РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Супруги воспитали пятерых детей, четверо из них стали педагогами. "Долгое время Магомед работал директором школы, сейчас он преподает в школе. Мать – домохозяйка. Пятеро детей: три сына и две дочери. Четверо получили высшее педагогическое образование, работают в Агадинской средней школе. Старший сын Шамиль после отца стал директором школы. Средний сын Магомедрасул – врач Роспотребнадзора", – рассказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230904/kadyrova-1894170603.html

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россия, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)