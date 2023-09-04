https://ria.ru/20230904/moldaviya-1894018038.html
Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии
Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии - РИА Новости, 04.09.2023
Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии
Почти 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром социологических... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T10:10
2023-09-04T10:10
2023-09-04T10:42
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Почти 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 32% (35,7% в июле). Недовольны выбранным направлением 57,8% (53,1% ранее). Не смогли ответить 10,2% респондентов (11,2% ранее). Опрос проводился с 9 по 22 августа компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1215 человек, погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии
CBS-Research: 57,8% жителей Молдавии недовольны курсом развития республики
КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Почти 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research.
Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 32% (35,7% в июле). Недовольны выбранным направлением 57,8% (53,1% ранее). Не смогли ответить 10,2% респондентов (11,2% ранее).
Опрос проводился с 9 по 22 августа компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1215 человек, погрешность составляет 3%.
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
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