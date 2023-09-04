https://ria.ru/20230904/moldaviya-1894018038.html

Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии

Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии - РИА Новости, 04.09.2023

Опрос: около 60 процентов жителей недовольны курсом развития Молдавии

Почти 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром социологических... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T10:10

2023-09-04T10:10

2023-09-04T10:42

в мире

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 4 сен - РИА Новости. Почти 60% жителей Молдавии считают, что страна развивается в неверном направлении, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром социологических исследований CBS-Research. Жителей Молдавии попросили оценить, в верном ли направлении движется страна. Выбранный властями курс развития поддержали 32% (35,7% в июле). Недовольны выбранным направлением 57,8% (53,1% ранее). Не смогли ответить 10,2% респондентов (11,2% ранее). Опрос проводился с 9 по 22 августа компанией CBS-Research по заказу Института общественной политики. В нем приняли участие 1215 человек, погрешность составляет 3%. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.

https://ria.ru/20230902/moldaviya-1893829396.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия