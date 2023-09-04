https://ria.ru/20230904/mama-1894188313.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Вареновки с 14 детьми
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Вареновки с 14 детьми - РИА Новости, 04.09.2023
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Вареновки с 14 детьми
Жительница села Вареновка Неклиновского района Ростовской области, которой президент России Владимир Путин присвоил звание "Матери-героини", воспитывает 14... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:59
2023-09-04T20:59
2023-09-04T20:59
общество
ростовская область
неклиновский район
россия
владимир путин
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894187743_0:91:1233:784_1920x0_80_0_0_657da6031d3d34983041de2ac1f6b12f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости. Жительница села Вареновка Неклиновского района Ростовской области, которой президент России Владимир Путин присвоил звание "Матери-героини", воспитывает 14 детей, младшему из которых нет и года, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил сегодня звание "Матери-героини" нашей землячке, жительнице села Вареновка Неклиновского района Лии Александровне Безкоровайной - за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей", - говорится в сообщении губернатора. Он уточнил, что в современной российской истории Лия Безкоровайная стала первой в Ростовской области жительницей, которая носит это почетное звание. По словам Василия Голубева, в семье Безкоровайных воспитывается 14 детей, самому младшему из них нет и года, а самому старшему именно сегодня, в понедельник, исполнился 21 год. В 2018 году Лия Безкоровайная была награждена дипломом губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей".
https://ria.ru/20230904/nagrada-1894187496.html
ростовская область
неклиновский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894187743_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_b59d1a70fba5e2e9ecaf0054dd6713c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, неклиновский район, россия, владимир путин, василий голубев
Общество, Ростовская область, Неклиновский район, Россия, Владимир Путин, Василий Голубев
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Вареновки с 14 детьми
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Ростовской области с 14 детьми
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен - РИА Новости.
Жительница села Вареновка Неклиновского района Ростовской области, которой президент России Владимир Путин присвоил звание "Матери-героини", воспитывает 14 детей, младшему из которых нет и года, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале
.
"Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил сегодня звание "Матери-героини" нашей землячке, жительнице села Вареновка Неклиновского района Лии Александровне Безкоровайной - за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей", - говорится в сообщении губернатора.
Он уточнил, что в современной российской истории Лия Безкоровайная стала первой в Ростовской области жительницей, которая носит это почетное звание.
По словам Василия Голубева, в семье Безкоровайных воспитывается 14 детей, самому младшему из них нет и года, а самому старшему именно сегодня, в понедельник, исполнился 21 год.
В 2018 году Лия Безкоровайная была награждена дипломом губернатора Ростовской области "За заслуги в воспитании детей".
Путин наградил орденом семью из Дагестана с пятью детьми