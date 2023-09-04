https://ria.ru/20230904/magate-1894118894.html
"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября
"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября - РИА Новости, 04.09.2023
"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября
Глава Росатома Алексей Лихачев надеется, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пройдёт на полях конференции в Вене 25 сентября. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:20
2023-09-04T16:20
2023-09-04T16:43
вена
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
в мире
алексей лихачев
рафаэль гросси
россия
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев надеется, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пройдёт на полях конференции в Вене 25 сентября."Двадцать пятого (сентября) - конференция МАГАТЭ в городе Вене. Решение российской стороны о направлении делегации принято, делегация, как всегда, состоит из представителей Госкорпорации Росатом, МИДа, Ростехнадзора. Я очень надеюсь, что у нас на полях этой конференции пройдёт предметная встреча с генеральным директором МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, россия
Вена, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, В мире, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Россия
"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября
Лихачев надеется встретиться с Гросси 25 сентября на полях конференции МАГАТЭ