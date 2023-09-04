https://ria.ru/20230904/magate-1894118894.html

"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября

"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября - РИА Новости, 04.09.2023

"Росатом" анонсировал конференцию МАГАТЭ в Вене 25 сентября

Глава Росатома Алексей Лихачев надеется, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пройдёт на полях конференции в Вене 25 сентября. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:20

2023-09-04T16:20

2023-09-04T16:43

вена

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

в мире

алексей лихачев

рафаэль гросси

россия

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев надеется, что его встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пройдёт на полях конференции в Вене 25 сентября."Двадцать пятого (сентября) - конференция МАГАТЭ в городе Вене. Решение российской стороны о направлении делегации принято, делегация, как всегда, состоит из представителей Госкорпорации Росатом, МИДа, Ростехнадзора. Я очень надеюсь, что у нас на полях этой конференции пройдёт предметная встреча с генеральным директором МАГАТЭ", - сказал Лихачев журналистам.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html

вена

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вена, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, в мире, алексей лихачев, рафаэль гросси, россия