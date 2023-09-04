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В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители - РИА Новости, 04.09.2023
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Религия
 
15:27 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/lavra-1894102178.html
В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители
В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители - РИА Новости, 04.09.2023
В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители
Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:27
2023-09-04T15:27
религия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте обители. В УПЦ отметили, что ранее в интернете разошлось интервью бывшего насельника, ныне запрещенного в служении архимандрита Аврамия (Лотыша), которого раскольники из "Православной церкви Украины" назначили "наместником" лавры. В УПЦ уточнили, что в интервью Лотыша "присутствуют ложные высказывания, искажения фактов и клеветы на священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и братию обители". "Заявления о присутствии в обители "российских агентов" является абсурдом, поскольку еще в первый месяц войны (особенно замечаем, что это было задолго до известного решения СНБО от 1 декабря 2022 года, после которого началась серия новых обысков на территории лавры) территория Киево-Печерской лавры находилась под пристальной охраной представителей Службы безопасности Украины и других служб, которые регулярно осуществляли проверку территории лавры", - заявили в лавре. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, некоторые осуждены. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.
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украина, совет национальной безопасности и обороны украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Религия
В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители

В Киевской лавре назвали заявления о присутствии российских агентов абсурдными

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте обители.
В УПЦ отметили, что ранее в интернете разошлось интервью бывшего насельника, ныне запрещенного в служении архимандрита Аврамия (Лотыша), которого раскольники из "Православной церкви Украины" назначили "наместником" лавры. В УПЦ уточнили, что в интервью Лотыша "присутствуют ложные высказывания, искажения фактов и клеветы на священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и братию обители".
«
"Заявления о присутствии в обители "российских агентов" является абсурдом, поскольку еще в первый месяц войны (особенно замечаем, что это было задолго до известного решения СНБО от 1 декабря 2022 года, после которого началась серия новых обысков на территории лавры) территория Киево-Печерской лавры находилась под пристальной охраной представителей Службы безопасности Украины и других служб, которые регулярно осуществляли проверку территории лавры", - заявили в лавре.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, некоторые осуждены. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.
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