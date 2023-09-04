В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители
В Киевской лавре назвали заявления о присутствии российских агентов абсурдными
Киево-Печерская Лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте обители.
В УПЦ отметили, что ранее в интернете разошлось интервью бывшего насельника, ныне запрещенного в служении архимандрита Аврамия (Лотыша), которого раскольники из "Православной церкви Украины" назначили "наместником" лавры. В УПЦ уточнили, что в интервью Лотыша "присутствуют ложные высказывания, искажения фактов и клеветы на священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и братию обители".
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"Заявления о присутствии в обители "российских агентов" является абсурдом, поскольку еще в первый месяц войны (особенно замечаем, что это было задолго до известного решения СНБО от 1 декабря 2022 года, после которого началась серия новых обысков на территории лавры) территория Киево-Печерской лавры находилась под пристальной охраной представителей Службы безопасности Украины и других служб, которые регулярно осуществляли проверку территории лавры", - заявили в лавре.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, некоторые осуждены. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.