https://ria.ru/20230904/lavra-1894102178.html

В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители

В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители - РИА Новости, 04.09.2023

В Киевской лавре прокомментировали заявления о российских агентах в обители

Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:27

2023-09-04T15:27

2023-09-04T15:27

религия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Информация о якобы присутствии в Киево-Печерской лавре "российских агентов" является абсурдом, сказано в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте обители. В УПЦ отметили, что ранее в интернете разошлось интервью бывшего насельника, ныне запрещенного в служении архимандрита Аврамия (Лотыша), которого раскольники из "Православной церкви Украины" назначили "наместником" лавры. В УПЦ уточнили, что в интервью Лотыша "присутствуют ложные высказывания, искажения фактов и клеветы на священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской лавры блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и братию обители". "Заявления о присутствии в обители "российских агентов" является абсурдом, поскольку еще в первый месяц войны (особенно замечаем, что это было задолго до известного решения СНБО от 1 декабря 2022 года, после которого началась серия новых обысков на территории лавры) территория Киево-Печерской лавры находилась под пристальной охраной представителей Службы безопасности Украины и других служб, которые регулярно осуществляли проверку территории лавры", - заявили в лавре. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен проект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Многие представители духовенства арестованы, некоторые осуждены. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что на Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.

https://ria.ru/20230827/lavra-1892257562.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, религия