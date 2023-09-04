https://ria.ru/20230904/kuzbass-1894074199.html

Высокотехнологичный учебный корпус филиала РГИСИ открыли в Кемерово

Высокотехнологичный учебный корпус филиала РГИСИ открыли в Кемерово - РИА Новости, 04.09.2023

Высокотехнологичный учебный корпус филиала РГИСИ открыли в Кемерово

Высокотехнологичный учебный корпус филиала РГИСИ открыли в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:55

2023-09-04T13:55

2023-09-04T13:55

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

образование - общество

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КЕМЕРОВО, 4 сен – РИА Новости. Высокотехнологичный учебный корпус филиала РГИСИ открыли в Кемерово, передает корреспондент РИА Новости. "Все, что здесь построено, сделано – это сделано по личному поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина в дань уважения нашему региону за былые заслуги, за настоящие заслуги и за великое будущее нашего региона, в который Владимир Владимирович искренне верит… Кузбасс обладает хорошей историей в развитии культуры… Сегодня мы открываем последнее наше учреждение в образовательной части. У нас появился, по сути дела, культурный кластер в Кузбассе", – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В учебном заведении на данный момент обучаются больше 170 студентов из 22 регионов РФ. Вуз готовит специалистов всех основных театральных профессий. Обучение ведется по семи направлениям и специальностям: "Актёрское искусство", "Режиссура театра", "Режиссура кино и телевидения", "Сценография", "Технология художественного оформления спектакля", "Продюсерство", "Театроведение". "Россия – это Кемерово, Россия – это РГИСИ. И замечательно, что сегодня РГИСИ, филиал, Сибирская школа обретет свой новый дом… Хочу сказать спасибо огромное региону, спасибо огромное Наталье Владимировне Пахомовой, ректору РГИСИ, и всему ее коллективу, потому что все вместе, с первого дня… трудились, и в результате мы с вами имеем такой потрясающий объект… Здесь очень передовые технические возможности", – сказала заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная. "Сегодня историческое событие, мы открывает вот этот замечательный учебный наш корпус. Мы заходим в это замечательное здание… Это очень важно и для тех, кто учит, и для тех, кто учится… Здесь прекрасно оборудованные мастерские, много света, много хорошей техники. Я верю, что когда наши студенты будут получать диплом, они будут хорошими специалистами, потому что (учатся) в таких замечательных условиях", – сказала ректор РГИСИ Наталья Пахомова.Высокотехнологичный учебный корпус здания филиала РГИСИ в Кемерово — "Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства" (Сибирский кампус Российского государственного института сценических искусств со Школой креативных индустрий) построен АО "СТГ-Сибирь" по индивидуальному проекту в рамках возведения Сибирского культурно-образовательного комплекса. Он включает современный трансформирующийся театр, атриум, просторную коворкинг зону, оборудованные места для отдыха, медиатеку. Образовательный процесс обеспечен специализированными технологичными студиями и лабораториями: актерско-режиссерскими мастерскими, цехами и мастерскими для постановки спектаклей, киносъемочным павильоном, аппаратной звукозаписью, лабораторией света, видео и VR, залом сценического движения и танца, аудиториями для сценической речи и вокала, классами компьютерной графики. Для студентов из других регионов и международных групп построено и сдано в эксплуатацию общежитие на 240 мест. Также построен многоэтажный жилой дом комфорт-класса для приглашенных педагогов и сотрудников на 159 квартир. Эти объекты были введены в эксплуатацию в январе текущего года. Кемеровский филиал РГИСИ открыл первый набор студентов в 2022 году. Филиал РГИСИ входит в состав Сибирского кластера искусств, который создаётся в Кузбассе по поручению президента России. Такие культурные кластеры также строятся во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Работа ведётся в рамках национального проекта "Культура".

https://ria.ru/20230825/kuzbass-1892218958.html

https://ria.ru/20230807/mesta-1888594181.html

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, образование - общество