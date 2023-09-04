Рейтинг@Mail.ru
Воздвижение Креста Господня 2022: какого числа праздник, история, традиции, храмы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:37 04.09.2023 (обновлено: 16:41 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/krestovozdvizhenie-1815148582.html
Воздвижение Креста Господня: когда и как православные отмечают праздник
Воздвижение Креста Господня 2022: какого числа праздник, история, традиции, храмы
Воздвижение Креста Господня: когда и как православные отмечают праздник
Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:37
2023-09-04T16:41
религия
иисус христос
иерусалим
сергий радонежский
россия
воздвижение креста господня
русская православная церковь
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815069951_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fc3cad824e2bcab0c6ab40545e2b004.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме, народные поверья, связанные с этим днем – в материале РИА Новости.Воздвижение Креста ГосподняВоздвижение Креста Господня – это двунадесятый праздник в честь обретения креста, на котором распяли Христа. "Воздвижением праздник называется, потому что по обретении Креста епископ Иерусалимский воздвигал (ставил) его для поклонения верующим. Сейчас в православных храмах крест выносят из алтаря для поклонения верующих, а также совершают крестные ходы", – поясняет Анна Бахтиярова, религиовед и историк.Какого числа27 сентября по новому стилю (14 сентября по старому) Русская православная церковь вспоминает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. У праздника Крестовоздвижения есть один день предпразднства, семь дней попразднства и отдание праздника, которое приходится на 4 октября. В последний день (отдание) проходит особо торжественное богослужение.История"История этого праздника уходит корнями в жизнь одного из величайших патриархов Церкви Авраама, который уже тогда продемонстрировал силу Честнаго Креста, показав своему племяннику Лоту то орудие, которого боится сатана и его слуги. Господь Иисус Христос, понеся грехи всего человечества и желая его очистить, добровольно взошел на Голгофский Крест, сотворив его орудием спасения для всех верующих", – говорит Михаил Ухань, художник иконописец, реставратор. Эксперт отмечает, что кресты, на которых распяли Христа и двух разбойников, были сброшены в пустующую цистерну, которую в дальнейшем превратили в свалку. А над свалкой после разрушения Иерусалима по приказу императора Адриана было построено языческое капище богини Венеры.Почитание Креста Господня началось в первые века христианства. "По преданию, впервые он был явлен римскому императору Константину в виде небесного знамения, изображённого звездами. Воины правителя тоже видели это чудо. Не зная, что оно означало, солдаты, да и сам Константин испугались. Но ночью во сне ему явился Христос, который вновь показал то же знамение и велел изображение креста носить перед войском. Утром император приказал сделать крест и нанести его изображение на оружие, щиты, шлемы и знамена,– комментирует Анна Бахтиярова. – Константин воевал с Максенцием, царствовавшим в Италии (в IV веке в Римской империи было одновременно четыре государя). В этот день в сражении победил Константин, как и позднее во всей войне, и стал один править в Римской империи. Еще одно знамение Креста императору было во время сражения со скифами на Дунае".Константин издал эдикт о веротерпимости к христианам, чем прекратил гонения на них по всей Римской империи. Он сделал христианство государственной религией и велел расчистить место страданий Иисуса Христа на Голгофе. И в 326 году матерью императора Еленой была открыта пещера Гроба Господня, найден Крест Господень. Предание говорит о том, что вместе с ним были обнаружены и орудия казни, на которых распяли разбойников. По преданию, определить Господень Крест помогла царица Елена, которая остановила проходившую мимо похоронную процессию и приказала положить умершего поочередно на все три креста. Когда его положили на третий крест, покойный ожил. Потому крест и назван Животворящим (живот - жизнь) — творящий и дарующий жизнь. По другой версии, подлинность креста установили, приложив к нему больного, который тотчас исцелился.Судьба Животворящего КрестаВсем известно выражение "нести свой крест", происхождение которого совершенно очевидно вытекает из событий, описанных в Новом Завете. В Римской империи начала I тысячелетия приговоренный к распятию орудие своей казни до ее места нес сам."В древнем Риме смерть на кресте считалась самой жестокой и позорной казнью, которую применяли только к самым отъявленным злодеям и предателям. Размер крестов был 3-4,5 метра, как правило, их делали из кедра или кипариса. В разных частях Римской империи крест был неодинаковой формы: это могло быть просто одно бревно, установленное вертикально, или два сложенных наискосок, буквой Х, или одно более короткое бревно складывались с другим буквой Т, либо, привычный нам четырехконечный крест. Над головой приговоренного иногда прикреплялась табличка с именем и описанием вины распятого", – поясняет Анна Бахтиярова.Некоторые историки считают, что на кресте еще были седалище (кусок дерева в виде рога, на который распятый садился верхом) и подложие (кусок дерева, на который распятый опирался ногами). Но сегодня ученые опровергают существование этих дощечек, так как в этом случае теряется сам смысл казни на кресте: распятый умирал не от потери крови, не от обезвоживания, а от удушья. "Вес тела казненного приходился на руки, и в таком положении, чтобы сделать вдох, ему приходилось подтягиваться на руках и опираться на пробитые гвоздями ноги, что приносило неимоверные страдания. Самым стойким перебивали голени, чтоб ускорить кончину (об этом мы читаем и в Новом Завете, когда с началом бури охранники хотели перебить голени Христу, но Он уже был мертв)", – комментирует Анна Бахтиярова.По словам эксперта, было и второе обретение креста в VII веке. Он хранился у персов, завоевавших Иерусалим и увезших реликвию. Греческий царь Ираклий вернул крест и его вновь воздвигли на Голгофе.Чин воздвижения Креста Господня"Чин празднования воздвижения Креста Господня начался после освящения храма Воскресения Христова 14 сентября 335 г. Крест выносится на аналой в центре храма, и служащий иерей после каждения совершает три земных поклона пред ним, с чего начинается богослужение праздника", – говорит Михаил Ухань.Все присутствующие трижды кладут земной поклон перед святыней под пение праздничного тропаря: "Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим". В течение недели крест остается на аналое, чтобы у каждого верующего была возможность поклониться и приложиться к нему.БогослужениеВоздвижение — это Господский праздник (посвященный Иисусу Христу) поэтому служба в этот день не соединяется с какой-либо другой. В день Крестовоздвижения церковь совершает:В храмах совершается Всенощное бдение и Литургия. Во время праздничной Утрени Евангелие читается в алтаре. Священник или епископ в фиолетовом облачении в определенный момент выносит символ Животворящего Креста от которого исходит особая благодать. Прихожане прикладываются к святыне, а предстоятель помазывает всех молящихся святым елеем. На аналое святыня остается лежать до 4 октября. В день отдания Воздвижения священник переносит крест в алтарь.МолитвыПравославные христиане в день торжества читают: Иконы и храмыСюжет иконы с одноименным названием "Воздвижение Креста Господня" описывает обретение святыни. Образы различаются лишь композиционно. На полотне изображают храм, священнослужителей, фигуры святых равноапостольных царицы Елены и царя Константина и тех, кто пришел поклониться реликвии. Иконы, посвященные Воздвижению, а также частицы Животворящего Креста хранятся во многих монастырях и храмах мира. Самая большая из частиц находится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России поклониться святыне можно в следующих храмах:Народные традиции и поверьяНа Руси этот день считался последним днем бабьего лета и знаменовал окончательное вступление осени в свои права. В народе говорили: "Вздвиженье осень зиме навстречу двигает".Анна Бахтиярова говорит, что Воздвижение – постный праздник. Еще его называли "капустницей", так как с этого дня начинали рубить капусту. Варили постные щи, пекли пироги с капустой. На Руси в это время начинались осенние "вечеринки", называвшиеся капустниками.Также, по словам религиоведа, в обычае было воздвигать – поднимать в этот день кресты на новостроящихся храмах, возводить часовенки-обедни, ставить придорожные кресты. "Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-середа, постная еда!" — говорят в народе. "Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, — на того семь грехов воздвигнутся!""В народе непонятные, сложные слова и пояснения священников упрощались и переиначивались во что-то понятное и применимое к жизни. Таким образом, Воздвижение превратилось в "сдвижение". А идея о том, что воздвигнутый Честной и Животворящий Крест Господень низвергает и отгоняет бесов, защищает от врага рода человеческого (об этом говорится во время богослужения) трансформировалась в поверье, что в этот день "сдвигаются" всякие гады и нечисть", – рассказала Антонина Третьякова, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Под гадами и нечистью, по словам эксперта, имелись в виду и вполне реальные змеи, и некое трансцендентное зло, которое простому человеку не видно, но существует в разных формах (нечисть, одним словом). "Религиозные праздники в народе тесным образом переплелись с природным и хозяйственным календарем. Поэтому "сдвижение" гадов и нечисти связывалось с переходом от летнего вольного житья к зимнему сложному существованию", – поясняет Антонина Третьякова. – Гады искали укрытие на долгую зиму. В этот день во избежание встреч с движущейся нечистью нельзя было ходить в лес, в поле, да и вообще куда-то за пределы поселений. Не приветствовались гуляния и походы в гости, поскольку гады и "нечисть" в поисках укрытий могли пытаться проникнуть и в человеческое жилье".До праздника Воздвижения по поверьям нужно было обязательно закрыть "продухи", отверстия в подполье, которые на лето открывались для проветривания. Гады могли проникнуть в подполье в день "сдвижения". Еще до этого дня желательно было почистить и окурить погреб, избавить его от возможной плесени, гнили и подготовить к закладке на зиму овощей.
https://ria.ru/20220824/prazdniki-1811911508.html
https://ria.ru/20210927/vozdvizhenie-1751917391.html
https://ria.ru/20220414/post-1783383655.html
https://ria.ru/20220120/prazdniki-1768773455.html
иерусалим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815069951_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1883196e953e6d0123e9b872660142b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иисус христос, иерусалим, сергий радонежский, россия, воздвижение креста господня, русская православная церковь, православие, праздник, религия
Религия, Иисус Христос, Иерусалим, Сергий Радонежский, Россия, Воздвижение Креста Господня, Русская православная церковь, Православие, Праздник, Религия

Воздвижение Креста Господня: когда и как православные отмечают праздник

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВоздвижение Креста Господня
Воздвижение Креста Господня - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Воздвижение Креста Господня
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. История и традиции праздника, молитвы и богослужения в храме, народные поверья, связанные с этим днем – в материале РИА Новости.

Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня – это двунадесятый праздник в честь обретения креста, на котором распяли Христа.
"Воздвижением праздник называется, потому что по обретении Креста епископ Иерусалимский воздвигал (ставил) его для поклонения верующим. Сейчас в православных храмах крест выносят из алтаря для поклонения верующих, а также совершают крестные ходы", – поясняет Анна Бахтиярова, религиовед и историк.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония освящения православного поклонного креста у маяка Басаргина на одноимённом мысе во Владивостоке в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
Церемония освящения православного поклонного креста у маяка Басаргина на одноимённом мысе во Владивостоке в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Церемония освящения православного поклонного креста у маяка Басаргина на одноимённом мысе во Владивостоке в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня

Какого числа

27 сентября по новому стилю (14 сентября по старому) Русская православная церковь вспоминает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. У праздника Крестовоздвижения есть один день предпразднства, семь дней попразднства и отдание праздника, которое приходится на 4 октября. В последний день (отдание) проходит особо торжественное богослужение.

История

"История этого праздника уходит корнями в жизнь одного из величайших патриархов Церкви Авраама, который уже тогда продемонстрировал силу Честнаго Креста, показав своему племяннику Лоту то орудие, которого боится сатана и его слуги. Господь Иисус Христос, понеся грехи всего человечества и желая его очистить, добровольно взошел на Голгофский Крест, сотворив его орудием спасения для всех верующих", – говорит Михаил Ухань, художник иконописец, реставратор. Эксперт отмечает, что кресты, на которых распяли Христа и двух разбойников, были сброшены в пустующую цистерну, которую в дальнейшем превратили в свалку. А над свалкой после разрушения Иерусалима по приказу императора Адриана было построено языческое капище богини Венеры.
Верующие на праздничном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Церковные праздники в сентябре 2022: подробный календарь и народные приметы
24 августа 2022, 18:25
Почитание Креста Господня началось в первые века христианства. "По преданию, впервые он был явлен римскому императору Константину в виде небесного знамения, изображённого звездами. Воины правителя тоже видели это чудо. Не зная, что оно означало, солдаты, да и сам Константин испугались. Но ночью во сне ему явился Христос, который вновь показал то же знамение и велел изображение креста носить перед войском. Утром император приказал сделать крест и нанести его изображение на оружие, щиты, шлемы и знамена,– комментирует Анна Бахтиярова. – Константин воевал с Максенцием, царствовавшим в Италии (в IV веке в Римской империи было одновременно четыре государя). В этот день в сражении победил Константин, как и позднее во всей войне, и стал один править в Римской империи. Еще одно знамение Креста императору было во время сражения со скифами на Дунае".
Константин издал эдикт о веротерпимости к христианам, чем прекратил гонения на них по всей Римской империи. Он сделал христианство государственной религией и велел расчистить место страданий Иисуса Христа на Голгофе. И в 326 году матерью императора Еленой была открыта пещера Гроба Господня, найден Крест Господень. Предание говорит о том, что вместе с ним были обнаружены и орудия казни, на которых распяли разбойников. По преданию, определить Господень Крест помогла царица Елена, которая остановила проходившую мимо похоронную процессию и приказала положить умершего поочередно на все три креста. Когда его положили на третий крест, покойный ожил. Потому крест и назван Животворящим (живот - жизнь) — творящий и дарующий жизнь. По другой версии, подлинность креста установили, приложив к нему больного, который тотчас исцелился.
Икона Воздвижение креста - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
В России отмечают праздник Воздвижения креста Господня
27 сентября 2021, 00:02

Судьба Животворящего Креста

Всем известно выражение "нести свой крест", происхождение которого совершенно очевидно вытекает из событий, описанных в Новом Завете. В Римской империи начала I тысячелетия приговоренный к распятию орудие своей казни до ее места нес сам.
"В древнем Риме смерть на кресте считалась самой жестокой и позорной казнью, которую применяли только к самым отъявленным злодеям и предателям. Размер крестов был 3-4,5 метра, как правило, их делали из кедра или кипариса. В разных частях Римской империи крест был неодинаковой формы: это могло быть просто одно бревно, установленное вертикально, или два сложенных наискосок, буквой Х, или одно более короткое бревно складывались с другим буквой Т, либо, привычный нам четырехконечный крест. Над головой приговоренного иногда прикреплялась табличка с именем и описанием вины распятого", – поясняет Анна Бахтиярова.
Некоторые историки считают, что на кресте еще были седалище (кусок дерева в виде рога, на который распятый садился верхом) и подложие (кусок дерева, на который распятый опирался ногами). Но сегодня ученые опровергают существование этих дощечек, так как в этом случае теряется сам смысл казни на кресте: распятый умирал не от потери крови, не от обезвоживания, а от удушья. "Вес тела казненного приходился на руки, и в таком положении, чтобы сделать вдох, ему приходилось подтягиваться на руках и опираться на пробитые гвоздями ноги, что приносило неимоверные страдания. Самым стойким перебивали голени, чтоб ускорить кончину (об этом мы читаем и в Новом Завете, когда с началом бури охранники хотели перебить голени Христу, но Он уже был мертв)", – комментирует Анна Бахтиярова.
Картина Мария Египетская
"Вот на что способен человек". Главный парадокс Великого поста
14 апреля 2022, 08:00
По словам эксперта, было и второе обретение креста в VII веке. Он хранился у персов, завоевавших Иерусалим и увезших реликвию. Греческий царь Ираклий вернул крест и его вновь воздвигли на Голгофе.

Чин воздвижения Креста Господня

"Чин празднования воздвижения Креста Господня начался после освящения храма Воскресения Христова 14 сентября 335 г. Крест выносится на аналой в центре храма, и служащий иерей после каждения совершает три земных поклона пред ним, с чего начинается богослужение праздника", – говорит Михаил Ухань.
Все присутствующие трижды кладут земной поклон перед святыней под пение праздничного тропаря: "Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим". В течение недели крест остается на аналое, чтобы у каждого верующего была возможность поклониться и приложиться к нему.

Богослужение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖенщина во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
Женщина во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Женщина во время богослужения в соборе Воздвижения Креста Господня в Омске
Воздвижение — это Господский праздник (посвященный Иисусу Христу) поэтому служба в этот день не соединяется с какой-либо другой. В день Крестовоздвижения церковь совершает:
  • торжественное воспоминание чудесного обретения Креста Господня;
  • чествование Креста Христова как орудия победы над злом, смертью, сатаной, адом.
В храмах совершается Всенощное бдение и Литургия. Во время праздничной Утрени Евангелие читается в алтаре. Священник или епископ в фиолетовом облачении в определенный момент выносит символ Животворящего Креста от которого исходит особая благодать. Прихожане прикладываются к святыне, а предстоятель помазывает всех молящихся святым елеем. На аналое святыня остается лежать до 4 октября. В день отдания Воздвижения священник переносит крест в алтарь.

Молитвы

Православные христиане в день торжества читают:
  • Тропарь и кондак Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня;
  • Молитву и величание Честному и Животворящему Кресту Господню.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРабота "Воздвижение креста Господня" в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим"
Работа Воздвижение креста Господня в музейно-выставочном комплексе Новый Иерусалим - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Работа "Воздвижение креста Господня" в музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим"

Иконы и храмы

Сюжет иконы с одноименным названием "Воздвижение Креста Господня" описывает обретение святыни. Образы различаются лишь композиционно. На полотне изображают храм, священнослужителей, фигуры святых равноапостольных царицы Елены и царя Константина и тех, кто пришел поклониться реликвии.
Иконы, посвященные Воздвижению, а также частицы Животворящего Креста хранятся во многих монастырях и храмах мира. Самая большая из частиц находится в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России поклониться святыне можно в следующих храмах:
CC BY-SA 4.0 / Belliy / Собор Воздвижения Честного Креста Господня в Крестовоздвиженском монастыре (1814-1823) в Нижнем Новгороде / Cropped imageСобор Воздвижения Честного Креста Господня в Крестовоздвиженском монастыре в Нижнем Новгороде
Собор Воздвижения Честного Креста Господня в Крестовоздвиженском монастыре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Belliy / Собор Воздвижения Честного Креста Господня в Крестовоздвиженском монастыре (1814-1823) в Нижнем Новгороде / Cropped image
Собор Воздвижения Честного Креста Господня в Крестовоздвиженском монастыре в Нижнем Новгороде
Православные праздники - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Когда Великий пост и Пасха: православный календарь на 2022 год
20 января 2022, 21:51

Народные традиции и поверья

На Руси этот день считался последним днем бабьего лета и знаменовал окончательное вступление осени в свои права. В народе говорили: "Вздвиженье осень зиме навстречу двигает".
Анна Бахтиярова говорит, что Воздвижение – постный праздник. Еще его называли "капустницей", так как с этого дня начинали рубить капусту. Варили постные щи, пекли пироги с капустой. На Руси в это время начинались осенние "вечеринки", называвшиеся капустниками.
Также, по словам религиоведа, в обычае было воздвигать – поднимать в этот день кресты на новостроящихся храмах, возводить часовенки-обедни, ставить придорожные кресты. "Хоть на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — пятница-середа, постная еда!" — говорят в народе. "Кто не постит Воздвиженью — Кресту Христову, — на того семь грехов воздвигнутся!"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПевчие во время Всенощного бдения с чином воздвижения Креста Господня в храме Казанской иконы Божьей Матери в Астрахане
Певчие во время Всенощного бдения с чином воздвижения Креста Господня в храме Казанской иконы Божьей Матери в Астрахане - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Певчие во время Всенощного бдения с чином воздвижения Креста Господня в храме Казанской иконы Божьей Матери в Астрахане
"В народе непонятные, сложные слова и пояснения священников упрощались и переиначивались во что-то понятное и применимое к жизни. Таким образом, Воздвижение превратилось в "сдвижение". А идея о том, что воздвигнутый Честной и Животворящий Крест Господень низвергает и отгоняет бесов, защищает от врага рода человеческого (об этом говорится во время богослужения) трансформировалась в поверье, что в этот день "сдвигаются" всякие гады и нечисть", – рассказала Антонина Третьякова, кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Под гадами и нечистью, по словам эксперта, имелись в виду и вполне реальные змеи, и некое трансцендентное зло, которое простому человеку не видно, но существует в разных формах (нечисть, одним словом). "Религиозные праздники в народе тесным образом переплелись с природным и хозяйственным календарем. Поэтому "сдвижение" гадов и нечисти связывалось с переходом от летнего вольного житья к зимнему сложному существованию", – поясняет Антонина Третьякова. – Гады искали укрытие на долгую зиму. В этот день во избежание встреч с движущейся нечистью нельзя было ходить в лес, в поле, да и вообще куда-то за пределы поселений. Не приветствовались гуляния и походы в гости, поскольку гады и "нечисть" в поисках укрытий могли пытаться проникнуть и в человеческое жилье".
До праздника Воздвижения по поверьям нужно было обязательно закрыть "продухи", отверстия в подполье, которые на лето открывались для проветривания. Гады могли проникнуть в подполье в день "сдвижения". Еще до этого дня желательно было почистить и окурить погреб, избавить его от возможной плесени, гнили и подготовить к закладке на зиму овощей.
 
РелигияИисус ХристосИерусалимСергий РадонежскийРоссияВоздвижение Креста ГосподняРусская православная церковьПравославиеПраздникРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала