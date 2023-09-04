https://ria.ru/20230904/kiev-1894121351.html
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ
Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:27
2023-09-04T16:27
2023-09-04T16:27
в мире
украина
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:234:2474:1626_1920x0_80_0_0_00f452b0b2e57e54d4b6440e9a65c07c.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). "Другим ограничивающим фактором в проведении украинских тактических операций является кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад", - говорится в отчете института. Как отмечается, планирование остается серьезной проблемой для украинских подразделений из-за ограниченного числа подготовленных штабных офицеров. В отчете подчеркивается, обучение будет полезно, если будет строиться на основе тех средств и структуры, которые использует Украина, а не на основе методов НАТО, предназначенных для войск с другой конфигурацией. "Также необходимо усовершенствовать коллективную подготовку украинских подразделений за пределами Украины, чтобы она была приближена к боевым действиям", - следует из отчета.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893130440_0:0:2169:1626_1920x0_80_0_0_cfeb327e18528e669d44a69e49ae6476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, нато
В мире, Украина, Киев, НАТО
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ
Британский институт RUSI: у Киева проблемы с персоналом на уровне бригад
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).
"Другим ограничивающим фактором в проведении украинских тактических операций является кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад", - говорится в отчете института.
Как отмечается, планирование остается серьезной проблемой для украинских подразделений из-за ограниченного числа подготовленных штабных офицеров. В отчете подчеркивается, обучение будет полезно, если будет строиться на основе тех средств и структуры, которые использует Украина, а не на основе методов НАТО
, предназначенных для войск с другой конфигурацией.
"Также необходимо усовершенствовать коллективную подготовку украинских подразделений за пределами Украины, чтобы она была приближена к боевым действиям", - следует из отчета.
Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм"