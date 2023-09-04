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В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
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16:27 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/kiev-1894121351.html
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ
Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:27
2023-09-04T16:27
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). "Другим ограничивающим фактором в проведении украинских тактических операций является кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад", - говорится в отчете института. Как отмечается, планирование остается серьезной проблемой для украинских подразделений из-за ограниченного числа подготовленных штабных офицеров. В отчете подчеркивается, обучение будет полезно, если будет строиться на основе тех средств и структуры, которые использует Украина, а не на основе методов НАТО, предназначенных для войск с другой конфигурацией. "Также необходимо усовершенствовать коллективную подготовку украинских подразделений за пределами Украины, чтобы она была приближена к боевым действиям", - следует из отчета.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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в мире, украина, киев, нато
В мире, Украина, Киев, НАТО
В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ

Британский институт RUSI: у Киева проблемы с персоналом на уровне бригад

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).
"Другим ограничивающим фактором в проведении украинских тактических операций является кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад", - говорится в отчете института.
Как отмечается, планирование остается серьезной проблемой для украинских подразделений из-за ограниченного числа подготовленных штабных офицеров. В отчете подчеркивается, обучение будет полезно, если будет строиться на основе тех средств и структуры, которые использует Украина, а не на основе методов НАТО, предназначенных для войск с другой конфигурацией.
"Также необходимо усовершенствовать коллективную подготовку украинских подразделений за пределами Украины, чтобы она была приближена к боевым действиям", - следует из отчета.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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