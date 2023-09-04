https://ria.ru/20230904/kiev-1894121351.html

В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ

В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ - РИА Новости, 04.09.2023

В британском институте заявили о проблемах с персоналом в ВСУ

Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:27

2023-09-04T16:27

2023-09-04T16:27

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украина

киев

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с персоналом на уровне батальонов и бригад, сообщает Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). "Другим ограничивающим фактором в проведении украинских тактических операций является кадровый потенциал на уровне батальонов и бригад", - говорится в отчете института. Как отмечается, планирование остается серьезной проблемой для украинских подразделений из-за ограниченного числа подготовленных штабных офицеров. В отчете подчеркивается, обучение будет полезно, если будет строиться на основе тех средств и структуры, которые использует Украина, а не на основе методов НАТО, предназначенных для войск с другой конфигурацией. "Также необходимо усовершенствовать коллективную подготовку украинских подразделений за пределами Украины, чтобы она была приближена к боевым действиям", - следует из отчета.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, нато