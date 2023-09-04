https://ria.ru/20230904/granty-1894178300.html

Путин поручил увеличить размер грантов для научных исследований в вузах

Путин поручил увеличить размер грантов для научных исследований в вузах - РИА Новости, 04.09.2023

Путин поручил увеличить размер грантов для научных исследований в вузах

Президент России Владимир Путин поручил увеличить размер грантов для научных исследований в вузах до 500 миллионов рублей для россиян и до 250 миллионов рублей... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T19:43

2023-09-04T19:43

2023-09-04T19:46

наука

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить размер грантов для научных исследований в вузах до 500 миллионов рублей для россиян и до 250 миллионов рублей для иностранцев, сообщается в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля."Увеличить максимальный размер грантов правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации, до 500 миллионов рублей для российских ученых и до 250 миллионов рублей для иностранных ученых, предусмотрев возможность проведения научных исследований с использованием средств грантов в течение пяти лет и продления указанного срока", - говорится в сообщении.Срок исполнения - 15 октября. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230904/ekonomika-1894177315.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия