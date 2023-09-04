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При обстреле ВСУ поселка Мироновский в ДНР погибло два человека - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 04.09.2023 (обновлено: 19:56 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/gibel-1894179043.html
При обстреле ВСУ поселка Мироновский в ДНР погибло два человека
При обстреле ВСУ поселка Мироновский в ДНР погибло два человека - РИА Новости, 04.09.2023
При обстреле ВСУ поселка Мироновский в ДНР погибло два человека
Число погибших при обстреле украинскими войсками поселка Мироновский в ДНР возросло до двух, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:48
2023-09-04T19:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками поселка Мироновский в ДНР возросло до двух, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин."Двое погибших в поселке Мироновском", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.Врио главы ДНР отметил, что в течение дня украинские войска 34 раза обстреляли территорию республики."В общей сложности украинские боевики выпустили 96 боеприпасов, включая снаряды кассетного типа", - написал Пушилин.Ранее мэр города Светлодарск Максим Козловский сообщал, что один человек погиб и восемь ранены, в том числе ребёнок, при обстреле кассетными боеприпасами посёлка Мироновский в ДНР.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ поселка Мироновский в ДНР погибло два человека

Пушилин: при обстреле ВСУ поселка Мироновский в ДНР погибло два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками поселка Мироновский в ДНР возросло до двух, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Двое погибших в поселке Мироновском", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:32
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.09.2023Посмотреть
Врио главы ДНР отметил, что в течение дня украинские войска 34 раза обстреляли территорию республики.
"В общей сложности украинские боевики выпустили 96 боеприпасов, включая снаряды кассетного типа", - написал Пушилин.
Ранее мэр города Светлодарск Максим Козловский сообщал, что один человек погиб и восемь ранены, в том числе ребёнок, при обстреле кассетными боеприпасами посёлка Мироновский в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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