https://ria.ru/20230904/geroy-1894116960.html

Наводчику танка "Алеша" подарили в Якутии табун лошадей, машину и участок

Наводчику танка "Алеша" подарили в Якутии табун лошадей, машину и участок - РИА Новости, 04.09.2023

Наводчику танка "Алеша" подарили в Якутии табун лошадей, машину и участок

Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили наводчику легендарного танка "Алеша", Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль "УАЗ" и... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:13

2023-09-04T16:13

2023-09-04T16:13

специальная военная операция на украине

россия

общество

усть-алданский улус

якутск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892041490_221:269:3072:1872_1920x0_80_0_0_03d1183196182f77172fc3c37ef66e1d.jpg

ЯКУТСК, 4 сен - РИА Новости. Земляки из Усть-Алданского улуса Якутии подарили наводчику легендарного танка "Алеша", Герою России Алексею Неустроеву табун лошадей, автомобиль "УАЗ" и земельный участок, рассказал РИА Новости глава села Танда Савва Егоров. Героя России чествовали на малой родине. Торжественное мероприятие прошло в районном центре Усть-Алданского улуса, селе Борогонцы. "Главы наслегов Усть-Алданского района решили подарить ему табун лошадей. Если быть точнее, 10 жеребят и одного жеребца. Передадут их в ноябре. Пока Алексей на СВО, за животными будут присматривать его родные братья. Друзья-земляки подарили ему земельный участок в СОНТ "Сатал" в городе Якутске. А глава Усть-Алданского района вручил Леше ключи от автомобиля "УАЗ", - рассказал глава села. По словам Егорова, родное село Героя России находится в 40 километрах от райцентра. По данным последней переписи, в Танде проживают всего 626 человек. "Неустроев - четвертый Герой из Танды. В 1923 году Гаврил Егоров стал Героем Гражданской войны, в 1943 году Владимиру Лонгинову присвоили звание Героя Советского Союза, а в 2014 году Михаил Готовцев стал первым на Дальнем Востоке Героем труда РФ", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что все односельчане желают его скорого возвращения. "Алексей очень скромный парень. Пока не женат и детей нет. До ухода на СВО работал сварщиком, помогал своему другу собирать вездеходы в компании "Сахавездеход". Он старший сын, в семье пятеро детей. Отпуск у нашего Героя России заканчивается 11 сентября. Конечно, хочется, чтобы он поскорее вернулся к гражданской жизни, завел семью, состоялся в жизни", - сказал глава села. Ранее президент России Владимир Путин вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены якутяне Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Глава Якутии вручил Героям России сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Экипаж танка "Алёша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. После уничтожения последней боевой машины противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230831/otoplenie-1893417508.html

https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html

https://ria.ru/20230829/tankisty-1892806863.html

россия

усть-алданский улус

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, усть-алданский улус, якутск, ситуация в днр и лнр