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Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных - РИА Новости, 04.09.2023
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19:31 04.09.2023 (обновлено: 20:00 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ekonomika-1894177315.html
Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных
Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных - РИА Новости, 04.09.2023
Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года, РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T19:31
2023-09-04T20:00
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года", - говорится в тексте поручения.Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными, разработку алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта, а также создание отечественных хранилищ кода, необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий. В числе поручений также отмечается необходимость обеспечения преемственности "ранее созданных, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", научно-технологических заделов".Также президент поручил определить источники и ежегодный объем финансирования национального проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891572113.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить нацпроект по формированию экономики данных

Путин поручил до 1 июля утвердить нацпроект по формированию экономики данных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить утверждение национального проекта по формированию экономики данных на период до 2030 года", - говорится в тексте поручения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Путин: нужна проактивная политика экономики предложения, формирующая спрос
22 августа, 17:58
Проект должен предусматривать сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передачу данных и развитие систем связи нового поколения, создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, обеспечение безопасности данных, в том числе с использованием технологии квантового шифрования.
Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть совершенствование отечественных стандартов и протоколов работы с данными, разработку алгоритмов обработки и анализа данных, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта, а также создание отечественных хранилищ кода, необходимых для совместной работы российских и иностранных программистов.
Доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В рамках формирования нацпроекта президент поручил предусмотреть инструменты комплексной поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникаций, а также фундаментальных исследований в сфере вычислительных технологий. В числе поручений также отмечается необходимость обеспечения преемственности "ранее созданных, в том числе в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", научно-технологических заделов".
Также президент поручил определить источники и ежегодный объем финансирования национального проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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22 августа, 18:00
 
Владимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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