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В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 04.09.2023
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00:40 04.09.2023 (обновлено: 00:45 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/dtp-1893988220.html
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 04.09.2023
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:40
2023-09-04T00:45
происшествия
авто
ростовская область
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области, сообщается на сайте МВД Медиа. "На трассе Зимовники-Волгодонск, 3 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей... В результате ДТП водитель и три пассажира Renault Logan скончались на месте происшествия, водитель автомашины DAF не пострадал", — говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, водитель легковушки, предварительно, не справился с управлением и столкнулся с тягачом, от удара легковое авто загорелось.
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происшествия, авто, ростовская область, россия
Происшествия, Авто, Ростовская область, Россия
В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

В ДТП с легковушкой и грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области, сообщается на сайте МВД Медиа.
"На трассе Зимовники-Волгодонск, 3 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей... В результате ДТП водитель и три пассажира Renault Logan скончались на месте происшествия, водитель автомашины DAF не пострадал", — говорится в сообщении.
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Как отмечается в сообщении, водитель легковушки, предварительно, не справился с управлением и столкнулся с тягачом, от удара легковое авто загорелось.
 
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