https://ria.ru/20230904/dtp-1893988220.html

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека - РИА Новости, 04.09.2023

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:40

2023-09-04T00:40

2023-09-04T00:45

происшествия

авто

ростовская область

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении легкового авто и грузовика на трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области, сообщается на сайте МВД Медиа. "На трассе Зимовники-Волгодонск, 3 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей... В результате ДТП водитель и три пассажира Renault Logan скончались на месте происшествия, водитель автомашины DAF не пострадал", — говорится в сообщении. Как отмечается в сообщении, водитель легковушки, предварительно, не справился с управлением и столкнулся с тягачом, от удара легковое авто загорелось.

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происшествия, авто, ростовская область, россия