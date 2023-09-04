Глава МИД Украины оценил перспективы переговоров с Россией
Кулеба заявил, что путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.
Украинский министр в понедельник выступил в рамках встречи послов в Вене, подключившись по видеосвязи. В мероприятии также принял участие министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. В минувший четверг Шалленберг в интервью австрийской радиопередаче Ö1-Morgenjournal заявил, что Австрия хотела бы дипломатического разрешения конфликта на Украине, но когда будет сделан шаг в сторону переговоров - решать Киеву.
"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина. Но некоторые войны - не просто конфликты или территориальные споры", - сказал в ходе своего выступления Кулеба.
По его словам, конфликт не может быть прекращен простым усаживанием сторон за стол переговоров. Украинский министр считает, что заморозка конфликта даст России лишь передышку, которая будет использована для подготовки новой атаки. "Путь к дипломатии лежит через поле боя", - пояснил глава МИД.
По его мнению, нужен "справедливый прочный мир" в соответствии с формулой Владимира Зеленского. Он добавил, что "справедливого мира" не будет без территориальной целостности Украины в пределах границ, как они были определены в 1991 году.
Владимир Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира" из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. В Кремле после этого заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, что на данный момент возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.