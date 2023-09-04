https://ria.ru/20230904/biden-1894081123.html

Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос

Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос - РИА Новости, 04.09.2023

Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос

Подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок, следует из опроса,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:23

2023-09-04T14:23

2023-09-04T14:24

в мире

джо байден

сша

дональд трамп

президентские выборы в сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal."Несмотря на то, что разница между кандидатами составляет только три года, 73% респондентов считают, что Байден, по их мнению, слишком стар для второго срока, о 77-летнем экс-президенте США Дональде Трампе так высказались 47% опрошенных", - сообщает издание. Относительно персональных качеств кандидатов мнения избирателей оказались практически равны. Например, 42% считают, что Байден заботится о рядовых гражданах. О Трампе так высказались 43% опрошенных соответственно. Согласно опросу 46% считают, что Трамп психически готов быть президентом, в то время как 36% опрошенных высказали так о Байдене. Опрос был проведен в период с 24 по 30 августа посредством телефонного и онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5%.

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша