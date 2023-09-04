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Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос - РИА Новости, 04.09.2023
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14:23 04.09.2023 (обновлено: 14:24 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/biden-1894081123.html
Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос
Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос - РИА Новости, 04.09.2023
Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос
Подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок, следует из опроса,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:23
2023-09-04T14:24
в мире
джо байден
сша
дональд трамп
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal."Несмотря на то, что разница между кандидатами составляет только три года, 73% респондентов считают, что Байден, по их мнению, слишком стар для второго срока, о 77-летнем экс-президенте США Дональде Трампе так высказались 47% опрошенных", - сообщает издание. Относительно персональных качеств кандидатов мнения избирателей оказались практически равны. Например, 42% считают, что Байден заботится о рядовых гражданах. О Трампе так высказались 43% опрошенных соответственно. Согласно опросу 46% считают, что Трамп психически готов быть президентом, в то время как 36% опрошенных высказали так о Байдене. Опрос был проведен в период с 24 по 30 августа посредством телефонного и онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5%.
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в мире, джо байден, сша, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, Джо Байден, США, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос

WSJ: большинство американцев сочли Байдена слишком старым для переизбрания

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство американцев считают, что 80-летний президент США Джо Байден слишком стар, чтобы выдвигаться на новый срок, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal.
"Несмотря на то, что разница между кандидатами составляет только три года, 73% респондентов считают, что Байден, по их мнению, слишком стар для второго срока, о 77-летнем экс-президенте США Дональде Трампе так высказались 47% опрошенных", - сообщает издание.
Относительно персональных качеств кандидатов мнения избирателей оказались практически равны. Например, 42% считают, что Байден заботится о рядовых гражданах. О Трампе так высказались 43% опрошенных соответственно.
Согласно опросу 46% считают, что Трамп психически готов быть президентом, в то время как 36% опрошенных высказали так о Байдене.
Опрос был проведен в период с 24 по 30 августа посредством телефонного и онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 1500 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5%.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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В миреДжо БайденСШАДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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