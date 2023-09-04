Рейтинг@Mail.ru
Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/bezopasnost-1894117962.html
Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море
Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023
Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море
Парламент Украины выделил 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:18
2023-09-04T16:18
владимир путин
украина
киев
черное море
владимир зеленский
верховная рада украины
оон
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины выделил 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в Черном море, сообщил член парламентского комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук. Накануне Владимир Зеленский сообщил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщало министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. "Позиция Украины - безопасно поставлять сельхозпродукцию по альтернативным путям и по временному коридору в 12-мильной зоне, где их безопасность обеспечивают силы обороны Украины. Сейчас эти маршруты успешно функционируют, и уже четыре судна отправились в путешествие по ним. Верховная Рада выделила 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) для страхования судов и грузов, чтобы обеспечить финансовые меры безопасности", - заявил Соломчук в эфире телеканала "Рада". По его словам, этой суммы достаточно, чтобы застраховать десятки судов с экипажами и продукцией на борту. Парламентарий подчеркнул, что сейчас ведутся активные переговоры с европейскими государствами, чтобы украинская продукция свободно проходила через европейские страны. "Особенно это актуально для фермеров западного региона. Для аграриев центральной, южной и восточной части Украины важны порты Одессы и Дуная. Все эти направления должны работать", - подытожил Соломчук. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обсуждая вопрос зернового соглашения со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, отметил, что стороны работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, однако по объективным причинам Киев признаёт черноморский путь оптимальным. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html
https://ria.ru/20230901/zerno-1893664850.html
украина
киев
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_757:661:2607:2048_1920x0_80_0_0_1ec5527d0648653e4d3406fc686a0305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, киев, черное море, владимир зеленский, верховная рада украины, оон, дмитрий кулеба, в мире
Владимир Путин, Украина, Киев, Черное море, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, ООН, Дмитрий Кулеба, В мире
Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море

Киев выделил 540 миллионов долларов на безопасность судов с зерном в Черном море

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна в порту
Рабочий во время погрузки зерна в порту - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна в порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины выделил 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в Черном море, сообщил член парламентского комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщало министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Санкции не помогли: на Запад навалились засухи и рекордные урожаи в России
29 августа, 08:00
"Позиция Украины - безопасно поставлять сельхозпродукцию по альтернативным путям и по временному коридору в 12-мильной зоне, где их безопасность обеспечивают силы обороны Украины. Сейчас эти маршруты успешно функционируют, и уже четыре судна отправились в путешествие по ним. Верховная Рада выделила 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) для страхования судов и грузов, чтобы обеспечить финансовые меры безопасности", - заявил Соломчук в эфире телеканала "Рада".
По его словам, этой суммы достаточно, чтобы застраховать десятки судов с экипажами и продукцией на борту. Парламентарий подчеркнул, что сейчас ведутся активные переговоры с европейскими государствами, чтобы украинская продукция свободно проходила через европейские страны. "Особенно это актуально для фермеров западного региона. Для аграриев центральной, южной и восточной части Украины важны порты Одессы и Дуная. Все эти направления должны работать", - подытожил Соломчук.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обсуждая вопрос зернового соглашения со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, отметил, что стороны работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, однако по объективным причинам Киев признаёт черноморский путь оптимальным.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
СМИ: Украина будет оспаривать любой запрет на импорт зерна в страны ЕС
1 сентября, 14:26
 
Владимир ПутинУкраинаКиевЧерное мореВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныООНДмитрий КулебаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала