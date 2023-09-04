https://ria.ru/20230904/bezopasnost-1894117962.html

Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море

Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море - РИА Новости, 04.09.2023

Киев выделил средства на безопасность судов с зерном в Черном море

Парламент Украины выделил 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:18

2023-09-04T16:18

2023-09-04T16:18

владимир путин

украина

киев

черное море

владимир зеленский

верховная рада украины

оон

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Парламент Украины выделил 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) на безопасность иностранных судов, идущих по открытому Киевом временному коридору в Черном море, сообщил член парламентского комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук. Накануне Владимир Зеленский сообщил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море, сообщало министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. "Позиция Украины - безопасно поставлять сельхозпродукцию по альтернативным путям и по временному коридору в 12-мильной зоне, где их безопасность обеспечивают силы обороны Украины. Сейчас эти маршруты успешно функционируют, и уже четыре судна отправились в путешествие по ним. Верховная Рада выделила 20 миллиардов гривен (более 541 миллиона долларов) для страхования судов и грузов, чтобы обеспечить финансовые меры безопасности", - заявил Соломчук в эфире телеканала "Рада". По его словам, этой суммы достаточно, чтобы застраховать десятки судов с экипажами и продукцией на борту. Парламентарий подчеркнул, что сейчас ведутся активные переговоры с европейскими государствами, чтобы украинская продукция свободно проходила через европейские страны. "Особенно это актуально для фермеров западного региона. Для аграриев центральной, южной и восточной части Украины важны порты Одессы и Дуная. Все эти направления должны работать", - подытожил Соломчук. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обсуждая вопрос зернового соглашения со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, отметил, что стороны работают над альтернативными маршрутами транспортировки зерна, однако по объективным причинам Киев признаёт черноморский путь оптимальным. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892771391.html

https://ria.ru/20230901/zerno-1893664850.html

украина

киев

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, киев, черное море, владимир зеленский, верховная рада украины, оон, дмитрий кулеба, в мире