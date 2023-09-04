https://ria.ru/20230904/basta-1894012716.html

Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка

Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка - РИА Новости, 04.09.2023

Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T09:33

2023-09-04T09:33

2023-09-04T09:33

шоубиз

россия

альфа-банк

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом имиджевой кампании банка являлся российский телеведущий Иван Ургант. "Героем большой имиджевой кампании стал Баста", - заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов. "Мне нравится подход Альфы к людям, их креативные проекты... Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором", - приводится в сообщении комментарий Басты. "Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах", - ответили в пресс-службе на вопрос о сотрудничестве с Ургантом. В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.

https://ria.ru/20230901/basta-1893594445.html

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россия, альфа-банк, баста (василий вакуленко)