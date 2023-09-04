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Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка - РИА Новости, 04.09.2023
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Шоубиз
 
09:33 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/basta-1894012716.html
Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка
Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка - РИА Новости, 04.09.2023
Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T09:33
2023-09-04T09:33
шоубиз
россия
альфа-банк
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом имиджевой кампании банка являлся российский телеведущий Иван Ургант. "Героем большой имиджевой кампании стал Баста", - заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов. "Мне нравится подход Альфы к людям, их креативные проекты... Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором", - приводится в сообщении комментарий Басты. "Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах", - ответили в пресс-службе на вопрос о сотрудничестве с Ургантом. В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.
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россия, альфа-банк, баста (василий вакуленко)
Шоубиз, Россия, Альфа-банк, Баста (Василий Вакуленко)
Рэпер Баста стал новым амбассадором Альфа-банка

Рэпер Баста стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка

© Василий ВакуленкоРэпер Баста (Василий Вакуленко)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко)
© Василий Вакуленко
Рэпер Баста (Василий Вакуленко). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) стал лицом большой рекламной кампании Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. С 2020 года лицом имиджевой кампании банка являлся российский телеведущий Иван Ургант.
"Героем большой имиджевой кампании стал Баста", - заявил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Альфа-банка Алексей Гиязов.
"Мне нравится подход Альфы к людям, их креативные проекты... Я рад быть не только клиентом Альфа-банка, но и его амбассадором", - приводится в сообщении комментарий Басты.
"Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах", - ответили в пресс-службе на вопрос о сотрудничестве с Ургантом.
В марте прошлого года в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и, предположительно, находился в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.
Кадр из фильма Баста. Суперигра
Баста раскрыл, за сколько купил свою квартиру
1 сентября, 10:59
 
ШоубизРоссияАльфа-банкБаста (Василий Вакуленко)
 
 
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