https://ria.ru/20230904/avstriya-1894166541.html
Глава МИД Австрии заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем семью
Глава МИД Австрии заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем семью - РИА Новости, 04.09.2023
Глава МИД Австрии заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем семью
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:37
2023-09-04T18:37
2023-09-04T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
австрия
александер шалленберг
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что видит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу чаще, чем своих детей. "За последние 18 месяцев у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей. Но это хорошо. Я думаю, это крайне важно продолжать наш прямой диалог", - сказал Шалленберг в понедельник, выступая на встрече послов в Вене. Глава МИД Украины подключился к мероприятию по видеосвязи. Кулеба ответил, что это не то, чего он хотел в своей карьере, и что его дети могли бы пожаловаться на то же самое. "Пожалуйста, передайте мои самые искренние извинения вашим детям", - сказал украинский министр Шалленбергу. Ранее Шалленберг заявил, что позиция Австрии относительно поддержки Украины останется неизменной - республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках оружия Киеву, при этом она оказывает гуманитарную поддержку Киеву. Также министр заявлял, что Австрия продолжает осуждать действия России на Украине. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230815/gaz-1890299220.html
https://ria.ru/20230720/naselenie-1885241079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Австрия, Александер Шалленберг, Дмитрий Кулеба, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава МИД Австрии заявил, что видит украинского коллегу чаще, чем семью
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей