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Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток"
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток" - РИА Новости, 04.09.2023
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток"
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ГАЗОПРОВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОЛУБОЙ ПОТОК, АТАКУЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКАМИ РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:00
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2023-09-04T17:03
голубой поток
происшествия
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ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ГАЗОПРОВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОЛУБОЙ ПОТОК, АТАКУЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКАМИ
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