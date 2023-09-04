Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток" - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 04.09.2023 (обновлено: 17:03 04.09.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20230904/ataki-1894135878.html
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток"
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток" - РИА Новости, 04.09.2023
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток"
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ГАЗОПРОВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОЛУБОЙ ПОТОК, АТАКУЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКАМИ РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:00
2023-09-04T17:03
голубой поток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ГАЗОПРОВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОЛУБОЙ ПОТОК, АТАКУЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКАМИ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
голубой поток, происшествия
Голубой поток, Происшествия
Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток"

Путин заявил об атаках дронов ВСУ на газопроводы, включая "Голубой поток"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПУТИН СООБЩИЛ, ЧТО ГАЗОПРОВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОЛУБОЙ ПОТОК, АТАКУЮТСЯ БЕСПИЛОТНИКАМИ
 
Голубой потокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала