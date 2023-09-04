https://ria.ru/20230904/armeniya-1894125548.html
В Ереване заявили о готовности продолжать сотрудничество с НАТО
В Ереване заявили о готовности продолжать сотрудничество с НАТО - РИА Новости, 04.09.2023
В Ереване заявили о готовности продолжать сотрудничество с НАТО
Армения и НАТО взаимодействуют не первый год, стороны сотрудничают в разных форматах, и Ереван готов продолжить этот процесс, заявил в понедельник журналистам... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:34
2023-09-04T16:34
2023-09-04T16:34
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ЕРЕВАН, 4 сен - РИА Новости. Армения и НАТО взаимодействуют не первый год, стороны сотрудничают в разных форматах, и Ереван готов продолжить этот процесс, заявил в понедельник журналистам замглавы армянского МИД Ваан Костанян. Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. "Он (Фелингер - ред.) - всего лишь руководитель общественной организации, в названии которого есть слово "НАТО". Речь идет о записи, сделанной руководителем общественной организации. Что касается партнерства между Арменией и НАТО, то это партнерство началось не сегодня, мы сотрудничаем в разных форматах с НАТО, и у нас есть готовность продолжить этот процесс", - сказал Костанян. При этом он заявил, что не может сказать, связан ли пост Фелингера в аккаунте в Х (бывшая Twitter) с недавними утверждениями премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. Замминистра добавил, что с российскими коллегами ведется открытый и искренний диалог, во время которого армянская сторона говорит о существующих проблемах. Сотрудничество между Арменией и странами НАТО строится в соответствии с планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в IPAP предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
https://ria.ru/20230904/armeniya-1894114944.html
https://ria.ru/20230210/es-1851299983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нато
В Ереване заявили о готовности продолжать сотрудничество с НАТО
Замглавы МИД Костанян: Армения готова продолжать сотрудничество с НАТО
ЕРЕВАН, 4 сен - РИА Новости. Армения и НАТО взаимодействуют не первый год, стороны сотрудничают в разных форматах, и Ереван готов продолжить этот процесс, заявил в понедельник журналистам замглавы армянского МИД Ваан Костанян.
Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО
"Он (Фелингер - ред.) - всего лишь руководитель общественной организации, в названии которого есть слово "НАТО". Речь идет о записи, сделанной руководителем общественной организации. Что касается партнерства между Арменией и НАТО, то это партнерство началось не сегодня, мы сотрудничаем в разных форматах с НАТО, и у нас есть готовность продолжить этот процесс", - сказал Костанян.
При этом он заявил, что не может сказать, связан ли пост Фелингера в аккаунте в Х (бывшая Twitter) с недавними утверждениями премьера Армении Никола Пашиняна
о том, что Россия
отдаляется от Южного Кавказа. Замминистра добавил, что с российскими коллегами ведется открытый и искренний диалог, во время которого армянская сторона говорит о существующих проблемах.
Сотрудничество между Арменией и странами НАТО строится в соответствии с планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP) Армения-НАТО, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в IPAP предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.
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