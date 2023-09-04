https://ria.ru/20230904/akkuyu-1894065396.html
Эрдоган положительно оценил работы по АЭС "Аккую"
Эрдоган положительно оценил работы по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 04.09.2023
Эрдоган положительно оценил работы по АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что работы по АЭС "Аккую" идут хорошо. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:25
2023-09-04T13:25
2023-09-04T13:56
аэс "аккую"
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что работы по АЭС "Аккую" идут хорошо."Конечно, как вы уже сказали, развитие АЭС "Аккую" идет хорошо, полным ходом. Шаги, предпринятые в отношении первого блока, также очень хороши. Я думаю, что мы также сделаем шаг в направлении строительства Синопской АЭС (Анкара планирует строительство второй АЭС в Синопе – ред.)", - сказал Эрдоган.Крупнейшая атомная стройкаСтроительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.В конце апреля нынешнего года Москва и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой. Путин и Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.На данный момент площадка АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин - это самая большая атомная стройка в мире, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Планируется, что до конца нынешнего года на первом энергоблоке завершатся строительно-монтажные работы, и специалисты перейдут к пуско-наладке. Пуск реактора блока №1 намечен на 2024 год. На втором энергоблоке в этом году, как ожидается, стартует монтаж основного рабочего оборудования реакторного здания (парогенераторов, циркуляционных насосов и др.) На третьем блоке продолжается строительство защитных конструкций здания реактора. На четвертом блоке завершено бетонирование фундаментной плиты реакторного отделения."Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал Лихачев. Ранее сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868216745.html
https://ria.ru/20230527/aes-1874493178.html
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868200535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэс "аккую", экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
АЭС "Аккую", Экономика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эрдоган положительно оценил работы по АЭС "Аккую"
Эрдоган заявил, что работы по АЭС "Аккую" идут хорошо
СОЧИ, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник в Сочи заявил, что работы по АЭС "Аккую" идут хорошо.
"Конечно, как вы уже сказали, развитие АЭС "Аккую" идет хорошо, полным ходом. Шаги, предпринятые в отношении первого блока, также очень хороши. Я думаю, что мы также сделаем шаг в направлении строительства Синопской АЭС (Анкара
планирует строительство второй АЭС в Синопе
– ред.)", - сказал Эрдоган.
Лихачев раскрыл подробности строительства АЭС "Аккую"
Крупнейшая атомная стройка
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
В конце апреля нынешнего года Москва
и Анкара оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок станции. После этого АЭС "Аккую" стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой. Путин и Эрдоган принимали участие в той торжественной церемонии по видеосвязи.
Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД
На данный момент площадка АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин
- это самая большая атомная стройка в мире, отмечал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
.
Планируется, что до конца нынешнего года на первом энергоблоке завершатся строительно-монтажные работы, и специалисты перейдут к пуско-наладке. Пуск реактора блока №1 намечен на 2024 год. На втором энергоблоке в этом году, как ожидается, стартует монтаж основного рабочего оборудования реакторного здания (парогенераторов, циркуляционных насосов и др.) На третьем блоке продолжается строительство защитных конструкций здания реактора. На четвертом блоке завершено бетонирование фундаментной плиты реакторного отделения.
"Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал Лихачев. Ранее сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.
Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции