https://ria.ru/20230903/zakupki-1893921373.html

Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии

Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии - РИА Новости, 03.09.2023

Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии

Россия за семь месяцев более чем в два раза нарастила закупки в Бразилии фармацевтической продукции, в том числе вакцин, крови и таблеток, обновив исторический... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:51

2023-09-03T12:51

2023-09-03T12:51

экономика

бразилия

николай беспалов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия за семь месяцев более чем в два раза нарастила закупки в Бразилии фармацевтической продукции, в том числе вакцин, крови и таблеток, обновив исторический максимум, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в январе-июле объем закупок в деньгах составил 3,8 миллиона долларов против 1,7 миллиона в 2022 году, в натуральном выражении показатель практически сравнялся с максимумом, который был зафиксирован в 2010 году. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал РИА Новости, что поставки готовых лекарственных препаратов из Бразилии в Россию действительно сильно выросли. Так, по его словам, динамику практически полностью обеспечили инсулины компании "Ново-Нордиск", которые локализованы в этой стране. "Речь идёт о препаратах: "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид". Из Бразилии также ввозятся несколько наименований фармсубстанций, но они в текущем году сокращались и, вообще, речь идёт об очень небольших объемах", - добавил эксперт. Он также отметил, что это распространённые препараты и у них довольно много аналогов, за исключением "Фиаспа", поскольку у него более продвинутая форма, чем у "замен". Кроме того, значительно выросли и закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, а также эфирных масел и душистых смесей.

https://ria.ru/20230828/lekarsta-1892611830.html

https://ria.ru/20230822/gepatit-1891480746.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, бразилия, николай беспалов, россия