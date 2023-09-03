https://ria.ru/20230903/zakupki-1893921373.html
Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии
Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии - РИА Новости, 03.09.2023
Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии
Россия за семь месяцев более чем в два раза нарастила закупки в Бразилии фармацевтической продукции, в том числе вакцин, крови и таблеток, обновив исторический... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:51
2023-09-03T12:51
2023-09-03T12:51
экономика
бразилия
николай беспалов
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия за семь месяцев более чем в два раза нарастила закупки в Бразилии фармацевтической продукции, в том числе вакцин, крови и таблеток, обновив исторический максимум, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, в январе-июле объем закупок в деньгах составил 3,8 миллиона долларов против 1,7 миллиона в 2022 году, в натуральном выражении показатель практически сравнялся с максимумом, который был зафиксирован в 2010 году. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал РИА Новости, что поставки готовых лекарственных препаратов из Бразилии в Россию действительно сильно выросли. Так, по его словам, динамику практически полностью обеспечили инсулины компании "Ново-Нордиск", которые локализованы в этой стране. "Речь идёт о препаратах: "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид". Из Бразилии также ввозятся несколько наименований фармсубстанций, но они в текущем году сокращались и, вообще, речь идёт об очень небольших объемах", - добавил эксперт. Он также отметил, что это распространённые препараты и у них довольно много аналогов, за исключением "Фиаспа", поскольку у него более продвинутая форма, чем у "замен". Кроме того, значительно выросли и закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, а также эфирных масел и душистых смесей.
https://ria.ru/20230828/lekarsta-1892611830.html
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экономика, бразилия, николай беспалов, россия
Экономика, Бразилия, Николай Беспалов, Россия
Россия вдвое нарастила закупки фармацевтической продукции в Бразилии
Россия за семь месяцев вдвое нарастила закупки фармпродукции в Бразилии