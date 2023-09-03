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Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 03.09.2023 (обновлено: 11:29 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893908046.html
Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье
Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье - РИА Новости, 03.09.2023
Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье
Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T10:45
2023-09-03T11:29
в мире
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
запорожье
нато
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. После провала контрнаступления ВСУ нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times."Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены", — говорится в публикации.В статье отмечается, что единственная надежда — попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска.Кроме того, по мнению автора, Вашингтон продолжает идти на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а теперь и противотанковых снарядов с обедненным ураном. "Использование разведывательных ресурсов США для нападения на Россию также представляет собой риск, который может привести к еще большему конфликту в Европе. Если эскалация со стороны Вашингтона продолжится, трудно предсказать, что произойдет в ближайшие недели", — резюмировалось в материале.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893899030.html
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в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, запорожье, нато
В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Запорожье, НАТО
Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье

Asia Times: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. После провала контрнаступления ВСУ нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.

"Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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В статье отмечается, что единственная надежда — попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска.

Кроме того, по мнению автора, Вашингтон продолжает идти на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а теперь и противотанковых снарядов с обедненным ураном.
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"Использование разведывательных ресурсов США для нападения на Россию также представляет собой риск, который может привести к еще большему конфликту в Европе. Если эскалация со стороны Вашингтона продолжится, трудно предсказать, что произойдет в ближайшие недели", — резюмировалось в материале.

Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ЗеленскийЗапорожьеНАТО
 
 
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