Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье
Asia Times: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала наступления ВСУ
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. После провала контрнаступления ВСУ нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times.
"Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены", — говорится в публикации.
"Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что единственная надежда — попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска.
Кроме того, по мнению автора, Вашингтон продолжает идти на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а теперь и противотанковых снарядов с обедненным ураном.
Кроме того, по мнению автора, Вашингтон продолжает идти на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а теперь и противотанковых снарядов с обедненным ураном.
"Использование разведывательных ресурсов США для нападения на Россию также представляет собой риск, который может привести к еще большему конфликту в Европе. Если эскалация со стороны Вашингтона продолжится, трудно предсказать, что произойдет в ближайшие недели", — резюмировалось в материале.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.