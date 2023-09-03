https://ria.ru/20230903/ukraina-1893908046.html

Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье

Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье - РИА Новости, 03.09.2023

Единственная надежда. Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье

Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T10:45

2023-09-03T10:45

2023-09-03T11:29

в мире

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

запорожье

нато

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. После провала контрнаступления ВСУ нужно скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия, пишет Стивен Брайен для издания Asia Times."Общая ситуация в Херсонской и Запорожской областях показывает, что Украине не удастся достичь заявленных целей. Тем временем украинцы потеряли много бронетехники и понесли тяжелые потери. Многие из лучших подразделений Украины были уничтожены", — говорится в публикации.В статье отмечается, что единственная надежда — попытаться стабилизировать фронт, выиграв время, чтобы мобилизовать новые силы, обучить их и перевооружить свои войска.Кроме того, по мнению автора, Вашингтон продолжает идти на большие риски, начиная с решений о поставках кассетных боеприпасов, а теперь и противотанковых снарядов с обедненным ураном. "Использование разведывательных ресурсов США для нападения на Россию также представляет собой риск, который может привести к еще большему конфликту в Европе. Если эскалация со стороны Вашингтона продолжится, трудно предсказать, что произойдет в ближайшие недели", — резюмировалось в материале.Украина 4 июня начала наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, ВСУ не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893899030.html

https://ria.ru/20230903/ukraina-1893905008.html

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в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, запорожье, нато