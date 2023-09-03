https://ria.ru/20230903/rassledovanie-1893961370.html

На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек

На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек - РИА Новости, 03.09.2023

На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек

Американские власти расследуют гибель человека на фестивале музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне в штате Невада, где из-за непогоды... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T18:44

2023-09-03T18:44

2023-09-03T19:02

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американские власти расследуют гибель человека на фестивале музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне в штате Невада, где из-за непогоды оказались заблокированы более 70 тысяч участников, заявили в окружном офисе шерифа. "В отношении данной смерти ведется расследование, никакой дополнительной информации на настоящее время пока нет", - цитирует телеканал NBC News заявление офиса шерифа округа Першинг. Кроме того, как сообщили журналистам в офисе шерифа, в настоящее время на фестивале застряли немногим более 70 тысяч человек, которые оказались заблокированы из-за сильных дождей, размывших дорогу для выезда. Несмотря на решение отдельных участников попытаться пешком покинуть территорию мероприятия в надежде самостоятельно пройти по пустыне, власти призывают людей оставаться на месте до того, условия позволяет безопасно выехать. Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо. Как сообщал телеканал CNN, после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора. Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры, фестиваль проводится с 1986 года.

https://ria.ru/20230903/dozhdi-1893887684.html

невада

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невада, в мире