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На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек - РИА Новости, 03.09.2023
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18:44 03.09.2023 (обновлено: 19:02 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/rassledovanie-1893961370.html
На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек
На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек - РИА Новости, 03.09.2023
На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек
Американские власти расследуют гибель человека на фестивале музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне в штате Невада, где из-за непогоды... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:44
2023-09-03T19:02
невада
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американские власти расследуют гибель человека на фестивале музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне в штате Невада, где из-за непогоды оказались заблокированы более 70 тысяч участников, заявили в окружном офисе шерифа. "В отношении данной смерти ведется расследование, никакой дополнительной информации на настоящее время пока нет", - цитирует телеканал NBC News заявление офиса шерифа округа Першинг. Кроме того, как сообщили журналистам в офисе шерифа, в настоящее время на фестивале застряли немногим более 70 тысяч человек, которые оказались заблокированы из-за сильных дождей, размывших дорогу для выезда. Несмотря на решение отдельных участников попытаться пешком покинуть территорию мероприятия в надежде самостоятельно пройти по пустыне, власти призывают людей оставаться на месте до того, условия позволяет безопасно выехать. Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо. Как сообщал телеканал CNN, после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора. Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры, фестиваль проводится с 1986 года.
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невада, в мире
Невада, В мире
На фестивале Burning Man, где люди застряли из-за непогоды, погиб человек

Полиция расследует гибель человека на фестивале Burning Man в штате Невада

© Фото : Tom Stahl/arcaidimages.com/StoФестиваль Burning Man
Фестиваль Burning Man - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : Tom Stahl/arcaidimages.com/Sto
Фестиваль Burning Man. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Американские власти расследуют гибель человека на фестивале музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") в пустыне в штате Невада, где из-за непогоды оказались заблокированы более 70 тысяч участников, заявили в окружном офисе шерифа.
"В отношении данной смерти ведется расследование, никакой дополнительной информации на настоящее время пока нет", - цитирует телеканал NBC News заявление офиса шерифа округа Першинг.
Пустыня в штате Невада (США) - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В США дожди блокировали в пустыне десятки тысяч гостей фестиваля
Вчера, 01:53
Кроме того, как сообщили журналистам в офисе шерифа, в настоящее время на фестивале застряли немногим более 70 тысяч человек, которые оказались заблокированы из-за сильных дождей, размывших дорогу для выезда.
Несмотря на решение отдельных участников попытаться пешком покинуть территорию мероприятия в надежде самостоятельно пройти по пустыне, власти призывают людей оставаться на месте до того, условия позволяет безопасно выехать.
Из-за непролазной грязи, в которую превратилась площадка фестиваля - импровизированный город Блэк-Рок-Сити, организаторы приостановили транспортное сообщение с внешним миром и рекомендовали участникам экономить воду, еду и топливо.
Как сообщал телеканал CNN, после дождей пустыня покрылась слоем липкой глины высотой по лодыжку, и, спасаясь от грязи, люди вынуждены заматывать ноги в мешки от мусора.
Ежегодно Burning Man собирает порядка 70 тысяч человек. Он начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября сожжением гигантской человеческой фигуры, фестиваль проводится с 1986 года.
 
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