https://ria.ru/20230903/puteshestviya-1893727428.html

Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон

Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон - РИА Новости, 03.09.2023

Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон

Названы самые дешевые направления для поездок по РФ в бархатный сезон, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T03:37

2023-09-03T03:37

2023-09-03T03:37

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Названы самые дешевые направления для поездок по РФ в бархатный сезон, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований и определили самые выгодные по стоимости турнаправления для перелетов из Москвы в сентябре и октябре. Оказалось, что текущие цены на авиабилеты в оба конца ниже средних летних на 42 процента.Дешевле всего из столицы улететь в Санкт-Петербург, стоимость билета — от 4771 рубля. Менее пяти тысяч рублей потратят желающие побывать в Уфе и Казани.Лидером среди регионов, поездка в который стала доступнее всего, назван Сочи. Стоимость перелета уменьшилась на 59 процентов, с 19,2 тысячи рублей летом до 7,9 тысячи рублей осенью.Визит в Махачкалу в сентябре и октябре обойдется на 58 процентов дешевле, чем летом. Цена проездного документа снизилась с 18,3 до 7,8 тысячи рублей.Билеты в Екатеринбург в начале осени можно купить за 5,2 тысячи рублей, хотя летом пришлось бы отдать не менее 10,8 тысячи рублей. Разница — 52 процента.Снижение цены более чем на 50 процентов эксперты отметили при покупке билетов в Мурманск и Сургут. Сейчас они стоят от 6,6 и 6,2 тысячи рублей.

https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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