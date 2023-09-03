https://ria.ru/20230903/puteshestviya-1893727428.html
Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон
Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон - РИА Новости, 03.09.2023
Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон
Названы самые дешевые направления для поездок по РФ в бархатный сезон, сообщает "Яндекс. Путешествия". РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T03:37
2023-09-03T03:37
2023-09-03T03:37
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
санкт-петербург
отдых в россии
авиабилеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_1aa70a6a193248c4bad6cb531e401398.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Названы самые дешевые направления для поездок по РФ в бархатный сезон, сообщает "Яндекс. Путешествия".Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований и определили самые выгодные по стоимости турнаправления для перелетов из Москвы в сентябре и октябре. Оказалось, что текущие цены на авиабилеты в оба конца ниже средних летних на 42 процента.Дешевле всего из столицы улететь в Санкт-Петербург, стоимость билета — от 4771 рубля. Менее пяти тысяч рублей потратят желающие побывать в Уфе и Казани.Лидером среди регионов, поездка в который стала доступнее всего, назван Сочи. Стоимость перелета уменьшилась на 59 процентов, с 19,2 тысячи рублей летом до 7,9 тысячи рублей осенью.Визит в Махачкалу в сентябре и октябре обойдется на 58 процентов дешевле, чем летом. Цена проездного документа снизилась с 18,3 до 7,8 тысячи рублей.Билеты в Екатеринбург в начале осени можно купить за 5,2 тысячи рублей, хотя летом пришлось бы отдать не менее 10,8 тысячи рублей. Разница — 52 процента.Снижение цены более чем на 50 процентов эксперты отметили при покупке билетов в Мурманск и Сургут. Сейчас они стоят от 6,6 и 6,2 тысячи рублей.
https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155985/11/1559851181_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd73646c119137a7371be43ec118b350.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, отдых в россии, авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России, Авиабилеты
Названы самые дешевые маршруты для путешествий по России в бархатный сезон
Осенью самые дешевые авиабилеты можно купить на рейсы из Москвы в Петербург