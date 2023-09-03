https://ria.ru/20230903/pozhar-1893957031.html

В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса

В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса - РИА Новости, 03.09.2023

В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса

Пожар в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:55

2023-09-03T17:55

2023-09-03T17:55

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пожар в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в Красногвардейском районе на Пискаревском проспекте, дом 119. Происходило горение металлического ангара размером 80 на 10 метров (автосервис, собственник ООО "Автолизинг") по всей площади. Рядом расположена нефтебаза. В 13.06 пожар был локализован. "Пожар в Петербурге полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По данным городского главка МЧС, пожар потушили в 17.30. К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек. Сведения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга 2023-09-03T17:55 true PT0M15S

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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)