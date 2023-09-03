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В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса - РИА Новости, 03.09.2023
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17:55 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/pozhar-1893957031.html
В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса
В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса - РИА Новости, 03.09.2023
В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса
Пожар в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:55
2023-09-03T17:55
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пожар в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в Красногвардейском районе на Пискаревском проспекте, дом 119. Происходило горение металлического ангара размером 80 на 10 метров (автосервис, собственник ООО "Автолизинг") по всей площади. Рядом расположена нефтебаза. В 13.06 пожар был локализован. "Пожар в Петербурге полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства. По данным городского главка МЧС, пожар потушили в 17.30. К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек. Сведения о пострадавших не поступали.
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санкт-петербург
красногвардейский район
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Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга
Работа сотрудников МЧС на месте ликвидации крупного пожара в ангаре Санкт-Петербурга
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса

МЧС: в Петербурге потушили пожар в ангаре автосервиса

© Кадр из видео очевидцаПожар на северо-востоке Санкт-Петербурга
Пожар на северо-востоке Санкт-Петербурга
© Кадр из видео очевидца
Пожар на северо-востоке Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пожар в ангаре на территории автосервиса в Санкт-Петербурге полностью потушили, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в Красногвардейском районе на Пискаревском проспекте, дом 119. Происходило горение металлического ангара размером 80 на 10 метров (автосервис, собственник ООО "Автолизинг") по всей площади. Рядом расположена нефтебаза. В 13.06 пожар был локализован.
"Пожар в Петербурге полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По данным городского главка МЧС, пожар потушили в 17.30. К ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 28 единиц техники и 106 человек. Сведения о пострадавших не поступали.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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