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В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 03.09.2023 (обновлено: 14:40 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/povrezhdeniya-1893917917.html
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 03.09.2023
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры
В Днепропетровской области в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры и линия электропередачи, сообщило МВД Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:18
2023-09-03T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
владимир путин
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Днепропетровской области в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры и линия электропередачи, сообщило МВД Украины в Telegram-канале."Днепропетровщина. &lt;...&gt; Повреждены хозяйственные постройки, объект инфраструктуры &lt;...&gt;, оборвана линия электросетей", — говорится в публикации.Как заявил ранее в субботу глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, в регионе после ударов пострадала портовая инфраструктура. Украинское издание "Зеркало недели" уточнило, что мощный взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.Накануне звуки взрывов также слышали в Кривом Роге Днепропетровской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230901/vzryvy-1893542095.html
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, владимир путин, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Владимир Путин, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области пострадал объект инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Днепропетровской области в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры и линия электропередачи, сообщило МВД Украины в Telegram-канале.
«
"Днепропетровщина. <...> Повреждены хозяйственные постройки, объект инфраструктуры <...>, оборвана линия электросетей", — говорится в публикации.
Как заявил ранее в субботу глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, в регионе после ударов пострадала портовая инфраструктура. Украинское издание "Зеркало недели" уточнило, что мощный взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.
Накануне звуки взрывов также слышали в Кривом Роге Днепропетровской области.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В Винницкой и Житомирской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ
1 сентября, 05:25
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.
ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Массированный ракетный удар
Российские военные нанесли удары по центрам управления и разведки ВСУ
30 августа, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаВладимир ПутинОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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