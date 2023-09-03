https://ria.ru/20230903/povrezhdeniya-1893917917.html

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 03.09.2023

В Днепропетровской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Днепропетровской области в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры и линия электропередачи, сообщило МВД Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:18

2023-09-03T12:18

2023-09-03T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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владимир путин

одесская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Днепропетровской области в результате взрыва пострадал объект инфраструктуры и линия электропередачи, сообщило МВД Украины в Telegram-канале."Днепропетровщина. <...> Повреждены хозяйственные постройки, объект инфраструктуры <...>, оборвана линия электросетей", — говорится в публикации.Как заявил ранее в субботу глава военной администрации Одесской области Олег Кипер, в регионе после ударов пострадала портовая инфраструктура. Украинское издание "Зеркало недели" уточнило, что мощный взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.Накануне звуки взрывов также слышали в Кривом Роге Днепропетровской области.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230901/vzryvy-1893542095.html

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

днепропетровская область

украина

одесская область

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в мире, днепропетровская область, украина, владимир путин, одесская область, вооруженные силы украины