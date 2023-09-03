https://ria.ru/20230903/peregovory-1893955719.html

Зеленский провел переговоры с Макроном

Зеленский провел переговоры с Макроном - РИА Новости, 03.09.2023

Зеленский провел переговоры с Макроном

Владимир Зеленский заявил в воскресенье в Telegram-канале, что обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в зоне конфликта, экспорт РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:43

2023-09-03T17:43

2023-09-03T17:43

в мире

украина

владимир зеленский

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в воскресенье в Telegram-канале, что обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в зоне конфликта, экспорт зерна и безопасность в Черном море, а также сообщил о планах работы над двусторонним документом о гарантиях безопасности для Украины. Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. "Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне... Обсудили конкретику безопасности в Черном море, нашего "зернового коридора", который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей", - написал Зеленский. Он подчеркнул, что достигнута "важная договоренность по гарантиям безопасности" между командами Украины и Франции. Стороны, по его словам, будут дут работать над двусторонним документом по гарантиям. Кроме того, обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией киевской "формулы мира". Согласно заявлению Зеленского, "Франция и ее компании будут участвовать в активно готовящемся нашем Форуме оборонных индустрий". В конце августа, комментируя переговоры по гарантиям безопасности для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893638539.html

https://ria.ru/20230830/ukraina-1893139949.html

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в мире, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, франция