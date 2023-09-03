https://ria.ru/20230903/obstrely-1893891263.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T04:17

2023-09-03T04:17

2023-09-03T04:17

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

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россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.05 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.05 - населенный пункт Семеновка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Семеновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Кроме того, представительство сообщило, что в 23.30 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 02.15 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230903/vzryv-1893889445.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, россия, происшествия