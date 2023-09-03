Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/obstrely-1893891263.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 03.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T04:17
2023-09-03T04:17
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889329991_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4d46373d3d5ef59291de38df649a1234.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.05 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.05 - населенный пункт Семеновка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Семеновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Кроме того, представительство сообщило, что в 23.30 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 02.15 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230903/vzryv-1893889445.html
донецк
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889329991_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2e30d276607ba1781a1a9e922c2c5e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ
Разрушения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разрушения после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.05 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 23.05 - населенный пункт Семеновка - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 23.15 - населенный пункт Семеновка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Кроме того, представительство сообщило, что в 23.30 по Донецку (Кировский и Куйбышевский районы) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 02.15 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала