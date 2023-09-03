https://ria.ru/20230903/iordaniya-1893918025.html

В Иордании раскритиковали выдворение русскоязычных жителей властями Латвии

В Иордании раскритиковали выдворение русскоязычных жителей властями Латвии - РИА Новости, 03.09.2023

В Иордании раскритиковали выдворение русскоязычных жителей властями Латвии

Решение латвийских властей о возможности выдворять русскоязычных жителей страны — вопиющее нарушение прав человека и проявление расизма, заявила РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:19

2023-09-03T12:19

2023-09-03T13:33

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АММАН, 3 сен — РИА Новости. Решение латвийских властей о возможности выдворять русскоязычных жителей страны — вопиющее нарушение прав человека и проявление расизма, заявила РИА Новости глава административного совета Клуба иорданских выпускников университетов и институтов бывшего СССР имени Ибн Сины Дима Хамшауи."Это решение принято в числе нескольких других, направленных против россиян, и представляет собой вопиющее нарушение их права говорить на родном языке, который когда-то был государственным языком Латвийской ССР", — сказала общественница, подписавшая послание СПЧ.По ее словам, стремление подписать обращение в Совет по правам человека отражает не только ее личные убеждения, но и позицию других членов руководства Клуба выпускников, которые разделяют ее взгляды на ситуацию.Отвечая на вопрос, опасается ли она возможных ответных санкций со стороны Евросоюза, Хамшауи признала, что такие опасения есть — не исключен, например, запрет на въезд в ЕС."Однако я считаю своим долгом встать на сторону россиян в этот период", — сказала она, напомнив о роли СССР в поддержке стран третьего мира, в том числе в развитии образования.Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в стране гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023-го.Сейм Латвии ранее принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.Совет по правам человека при президенте России призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию в Латвии, связанную с нарушением прав россиян, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому. Обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.

https://ria.ru/20230901/latviya-1893742268.html

https://ria.ru/20230818/estoniya-1890781039.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, латвия, ссср, россия, оон, совет европы, обсе, иордания