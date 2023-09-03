https://ria.ru/20230903/donbass-1893953882.html

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР - РИА Новости, 03.09.2023

Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:19

2023-09-03T17:19

2023-09-03T17:19

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

нато

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - сообщает представительство. Затем в течение 15 минут по Петровскому району города было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Макеевка подверглась обстрелам с 16.50 по 17.00, по ней выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Также украинские войска с 16.50 по 16.55 обстреляли Горловку и выпустили по ней шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, горловка, макеевка, нато, донецкая народная республика, происшествия