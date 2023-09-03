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Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/donbass-1893953882.html
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:19
2023-09-03T17:19
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
макеевка
нато
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - сообщает представительство. Затем в течение 15 минут по Петровскому району города было выпущено еще шесть снарядов того же калибра. Макеевка подверглась обстрелам с 16.50 по 17.00, по ней выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Также украинские войска с 16.50 по 16.55 обстреляли Горловку и выпустили по ней шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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донецк, горловка, макеевка, нато, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Макеевка, НАТО, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли натовскими снарядами три города в ДНР

СЦКК: ВСУ выпустили 21 снаряд натовского калибра по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок украинского снаряда в Донецке
Осколок украинского снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок украинского снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - сообщает представительство.
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Затем в течение 15 минут по Петровскому району города было выпущено еще шесть снарядов того же калибра.
Макеевка подверглась обстрелам с 16.50 по 17.00, по ней выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Также украинские войска с 16.50 по 16.55 обстреляли Горловку и выпустили по ней шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаМакеевкаНАТОДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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